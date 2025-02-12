تعاون بين “سال” و “stc” لقيادة التحول الرقمي في قطاع الخدمات اللوجستية

بهدف دعم قدرات العمليات اللوجستية وتعزيزها، وقّعت شركة سال للخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع مجموعة stc، كما تهدف هذه المذكرة إلى دمج الكفاءة التشغيلية بالتقنيات المبتكرة، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من سال بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ووقّع المذكرة، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتطوير والتنفيذ في شركة سال المهندس محمد الشيخ، ونائب الرئيس التنفيذي للحسابات المؤسسية في مجموعة stc عبدالعزيز الحيدر، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ليب 2025، وبحضور عدد من كبار التنفيذيين من كلا الشركتين.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس الشيخ أهمية مذكرة التفاهم في رفع مستوى كفاءة العمليات اللوجستية في المملكة، وتعزيز القدرات الرقمية للعمليات التشغيلية في محطات سال عبر دمج الحلول الرقمية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يعزز التزام سال الدائم بتحقيق التميز في خدمة العملاء، ويساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع اللوجستي.

وتعزز هذه الشراكة مكانة الشركتين في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، والقطاع الرقمي والاتصالات، مما يدعم أهداف التحول الرقمي في المملكة، ويعزز البنية التحتية للعمليات اللوجستية الرقمية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وقعت مجموعة stc شراكة استراتيجية مع سال للخدمات اللوجستية @SaudiaLogistics والتي تهدف إلى تعزيز القدرة على تحسين الحلول التكنولوجية في مجال الخدمات اللوجستية#ليب25 pic.twitter.com/OsersI7Dvj — stc السعودية (@stc_ksa) February 11, 2025