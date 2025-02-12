“الخوذة الذكية” و “النظارة الذكية”.. ابتكارات تقنية جديدة تعرضها وزارة الداخلية في ليب 25

تضمن جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ليب 2025 التقني الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، مجموعة واسعة من الابتكارات الجديدة التي تسهل عمل أجهزة الأمن، ومنها: الخوذة الذكية والنظارة الذكية.

الخوذة الذكية

تُستخدم هذه الخوذة في بوابات الأمن ونقاط التفتيش، وهي مجهزة بأحدث التقنيات الأمنية والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، وترتبط (الخوذة الذكية) بمركز المعلومات الوطني وتساعد في التحقق من الهويات، وتعرّف الأشخاص والمركبات المخالفة تلقائيًا.

النظارة الذكية

تُعدّ من التقنيات المتقدمة لدعم القطاعات الأمنية والخدمية وتسهيل عملها؛ إذ تتعرف (النظارة الذكية) المركبات المطلوبة، وترصد المخالفات بنحو مباشر باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.