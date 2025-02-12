اتفاقية جديدة لتعزيز ريادة السعودية في الذكاء الاصطناعي والروبوتات

ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر ليب 2025 التقني، وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا“، مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، بهدف تعزيز التكامل والتنسيق وتوحيد الجهود لبناء القدرات الوطنية، ودعم المبادرات التي تركز في الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز ريادة المملكة في هذا المجال، وتمكين منظومة الروبوت والرياضات اللاسلكية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مثّل “سدايا” في توقيع المذكرة المشرف العام على قطاع بناء القدرات الدكتور أحمد بن عوض الغامدي، ومن الاتحاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية وائل بن محمد السرحان.

وتنصّ المذكرة على دعم التعاون وتبادل البيانات والخبرات الفنية بين الجانبين، بالإضافة إلى تطوير البرامج التدريبية المشتركة التي تشمل إنشاء برامج تعليمية وتدريبية مهنية تهدف إلى تعزيز مهارات الكوادر في التقنيات المتقدمة، وتعزيز الشراكات الأكاديمية بين الجانبين، ودعم التعاون المستقبلي في المجالات الواعدة من خلال تطوير التطبيقات الصناعية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وتأتي هذه المذكرة لتؤكد التزام “سدايا” والاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية بتسريع مسيرة المملكة نحو التحول الرقمي وتنمية الابتكار، من خلال هذا التعاون الذي سيفتح آفاقًا جديدة للتطوير والتمكين في قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة المملكة مركزًا رياديًا في هذه المجالات على المستوى العالمي، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

في #ليب25، توقيع مذكرة تفاهم بين#سدايا والاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية؛ لتطوير خدمات قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. pic.twitter.com/qGeJsaPnP7 — SDAIA (@SDAIA_SA) February 11, 2025