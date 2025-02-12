أدوبي تُطلق أداة Firefly لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أدوبي إتاحة أداة توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي Firefly Generate Video للجميع، بعد مدة تجريبية محدودة بدأت العام الماضي.

ويمكن للمستخدمين الآن تجربة الأداة عبر تطبيق Firefly الجديد عبر الويب، الذي يتضمن تحسينات لأدوات توليد الصور والترجمة، بالإضافة إلى خطط اشتراك جديدة للذكاء الاصطناعي.

وتقدّم أداة توليد الفيديو الجديدة وظيفتين رئيسيتين، وهما تحويل النص إلى فيديو (Text-to-Video) للسماح بإنشاء مقاطع فيديو عبر أوصاف نصية، وتحويل الصور إلى فيديو (Image-to-Video) لإضافة صورة مرجعية إلى النص لتوجيه النتائج.

وتتيح أداة توليد الفيديو من أدوبي خيارات إضافية مثل التحكم في أنماط التصوير وزوايا الكاميرا والحركة والمسافات، كما تحسّنت جودة الإخراج إلى 1080 بكسلًا بمعدل قدره 24 إطارًا في الثانية بدلًا من 720 بكسلًا.

ومع ذلك، تقتصر مدة مقاطع الفيديو حاليًا على 5 ثوانٍ كحد أقصى، مقارنةً بالمدة البالغ قدرها 20 ثانية التي يوفرها نموذج Sora المنافس من OpenAI.

وحدّثت أدوبي أدوات الذكاء الاصطناعي Firefly لتتيح تكاملًا سلسًا مع تطبيقات Photoshop و Premiere Pro و Express، مما يسهّل تعديل المواد التي تُنشأ بالذكاء الاصطناعي.

وتؤكد أدوبي أن أدوات Firefly تعتمد على محتوى مرخص أو ضمن النطاق العام، مما يجعله آمنًا للاستخدام التجاري، وهو ما تفتقده بعض النماذج المنافسة.

وتواجه أداة توليد الفيديو Firefly من أدوبي منافسة قوية، ليس فقط من Sora، ولكن أيضًا من جوجل التي تطوّر الجيل الثاني من نموذج Veo، إلى جانب أدوات جديدة من بايت دانس وغيرها من الشركات.

وتتيح أدوبي خطتي اشتراك تتيحان استخدام أداة توليد الفيديو، وهما خطة Firefly Standard بسعر يبدأ من 10 دولارات شهريًا لإنشاء 20 فيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا، وخطة Firefly Pro بسعر قدره 30 دولارًا شهريًا لإنشاء 70 فيديو مع مزايا أخرى متنوعة.