أحدث حلول التحول الرقمي الصحي تعرضها “لين” في “ليب 25”

تعرض شركة لين لخدمات الأعمال – الرائدة في التحول الرقمي الصحي – خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025 التقني، أحدث حلولها المبتكرة التي تعزز كفاءة القطاع الصحي عبر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتكامل الرقمي.

وتسعى “لين” من خلال مشاركتها إلى إعادة تعريف الرعاية الصحية الرقمية عبر تقنيات متطورة تشمل: “التوأم الرقمي الصحي”، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاكاة الأنظمة الصحية وتحسين التخطيط واتخاذ القرارات.

وحلول “تحليل الجينوم والتشخيص الدقيق” التي تتيح رعاية صحية مخصصة تعتمد على التحليل الجيني. كما تعرض الشركة أنظمة “تكامل البيانات الصحية” التي تساهم في ربط مزودي الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة النظام الصحي الرقمي.

وتعكس هذه الابتكارات التزام “لين” بدعم رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع صحي رقمي متقدم، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للابتكار في الصحة الرقمية.

وبالإضافة إلى عرض الحلول التقنية، تنظم “لين” جلسات حوارية تجمع خبراء القطاع لمناقشة دور التقنيات الناشئة في مستقبل الرعاية الصحية، مثل: الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وتحديات وفرص التحول الرقمي في الأسواق الناشئة.

وتُعدّ “لين” من الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وتؤدي دورًا محوريًا في تطوير الحلول الرقمية الصحية، من خلال أنظمة متقدمة تعزز كفاءة القطاع الصحي وتحسن تجربة المرضى.

عبر تجارب مبتكرة، تأخذك #لين في جولة لاكتشاف أحدث حلول الصحة الرقمية في #ليب25 📍 جناح لين H2A.C20 — لين (@leansaudi) February 10, 2025