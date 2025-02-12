آبل تُكمل استحواذها على Pixelmator رسميًا

أعلنت شركة Pixelmator إتمام صفقة استحواذ آبل عليها، وذلك بعد إعلان الاستحواذ أول مرة في نوفمبر الماضي.

ويمنح هذا الاستحواذ آبل تطبيقات Pixelmator، مثل Pixelmator Pro و Photomator التي تُعد من أفضل تطبيقات تحرير الصور.

وأرسلت الشركة إشعارًا داخل تطبيق Pixelmator في أجهزة آيباد يؤكد استكمال الصفقة، وجاء فيه: “لقد استلهمنا دومًا تصميم منتجاتنا من آبل، إذ ركّزنا على التصميم، وسهولة الاستخدام والأداء. وعند النظر إلى الوراء، من المذهل رؤية ما تمكنت مجموعة صغيرة من الأشخاص المتفانين من ليتوانيا من تحقيقه. الآن، لدينا الفرصة للوصول إلى جمهور أوسع، وإحداث تأثير أكبر في حياة المبدعين حول العالم”.

وكانت Pixelmator قد أكّدت أن الاستحواذ كان رهينًا بالموافقات التنظيمية، لكنها شددت على أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة في تطبيقاتها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن “تحديثات مثيرة قادمة قريبًا”.

وقالت الشركة عبر موقعها الرسمي: “إن لدينا بعض الأخبار المهمة: لقد انضم فريق Pixelmator رسميًا إلى آبل”.

ويبقى السعر الفعلي للصفقة غير معروف، إذ لم تكشف أحدث التقارير المالية لشركة آبل عن الرقم المحدد لعملية الاستحواذ. وبدلًا من ذلك، أدرجت آبل جميع استثماراتها وعمليات الاستحواذ في بند واحد ضمن قسم “الأنشطة الاستثمارية”، إذ أنفقت آبل 2.39 مليار دولار خلال الربع الماضي.

ويرى العديد من المراقبين أن هذا الاستحواذ قد يكون خطوة من آبل نحو دخول سوق تطبيقات تحرير الصور، مع توقعات بإدماج تطبيقات Pixelmator في تطبيقاتها وأجهزتها المختلفة.

ويُعد تطبيق Pixelmator Pro تحديدًا بديلًا اقتصاديًا قويًا لبرنامج أدوبي فوتوشوب، إذ يُشترى مرة واحدة بسعر قدره 50 دولارًا. ويوفر مجموعة متكاملة من الأدوات لتعديل الصور وإنشاء التصاميم، مع مزايا حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومنها تحسين آلية حذف العناصر، وإمكانية إزالة الخلفيات بنقرة واحدة.