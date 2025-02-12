آبل تكشف عن سماعات Beats PowerBeats Pro 2 بميزة تتبع نبضات القلب

أعلنت شركة Beats، المملوكة لآبل، الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية المخصصة للرياضيين PowerBeats Pro 2، التي تأتي بتصميم مُحسّن، وميزة تتبع معدل نبضات القلب.

وحافظت Beats على التصميم العام للجيل الأول من PowerBeats Pro، لكنها أجرت بعض التعديلات المهمة، إذ أصبحت السماعات الجديدة أصغر حجمًا وأخف وزنًا، وهو أمر أساسي لسماعات مخصصة للارتداء في أثناء ممارسة الرياضة.

وقلّلت الشركة حجم العلبة بنسبة قدرها 33%، ومع ذلك، لم يؤثر ذلك سلبًا في عمر البطارية. بل على العكس، شهد عمر البطارية تحسنًا ملحوظًا، إذ توفر السماعات 8 ساعات من التشغيل مع تفعيل ميزة الإلغاء النشِط للضوضاء (ANC)، ويمكن أن يصل عمر البطارية إلى 10 ساعات عند إيقافها. ومع العلبة، يمكن أن يصل عمر البطارية إجمالًا إلى 36 ساعة مع تفعيل ميزة الإلغاء النشِط للضوضاء، و 45 ساعة عند تعطيلها.

وتدعم السماعات الشحن اللاسلكي بتقنية Qi لتسهيل إعادة شحنها، مما يجعل السماعات خيارًا عمليًا لمستخدمي الأجهزة المحمولة.

وإضافةً إلى البطارية والتصميم، فإن أبرز ميزة في PowerBeats Pro 2 هي مستشعر نبضات القلب، إذ تستخدم السماعات مستشعرات ضوئية LED تقيس تدفق الدم عبر الأذن أكثر من 100 مرة في الثانية لتحليل معدل نبضات القلب بدقة، وتعتمد تلك الميزة على كلا السماعتين للحصول على نتائج دقيقة، ويمكن مزامنة البيانات مع التطبيقات الصحية المختلفة.

وتعمل الميزة عند الاتصال بأجهزة آبل وأندرويد، لكن هناك اختلافات في طريقة الاستخدام. ففي أجهزة آيفون، يبدأ تتبع معدل نبضات القلب تلقائيًا، في حين يحتاج مستخدمو أندرويد إلى تفعيل الميزة يدويًا عبر تطبيق Beats أو باستخدام إيماءة الضغط المزدوج.

وتعمل سماعات PowerBeats Pro 2 بشريحة Apple H2، مما يتيح مزايا مثل استدعاء المساعد الصوتي Siri دون استخدام اليدين، والصوت المحيطي المخصص، وميزة العثور على السماعات عند فقدانها.

وفيما يتعلق بمستخدمي أندرويد، تتوفر لهم بعض المزايا عبر تطبيق Beats، لكنها ليست متكاملة بنحو كامل مع أجهزتهم كما هو الحال مع أجهزة آبل. على سبيل المثال: لا يمكن لمستخدمي أندرويد البحث عن السماعات عبر نظام Find My Device.

وتوفر السماعات أيضًا ميزة مقاومة الماء بمعيار IPX4، مما يجعلها مقاومة للعرق في أثناء التمارين الرياضية.

وتتوفر سماعات PowerBeats Pro 2 بسعر قدره 250 دولارًا، وهو سعر مرتفع نسبيًا مقارنةً بالسماعات الرياضية الأخرى، وتُطرح السماعات بأربعة ألوان مختلفة، وهي الرمادي والأرجواني والأسود والبرتقالي، وهي متاحة للشراء الآن.