آبل تعتزم توفير ذكائها الاصطناعي في الصين بالتعاون مع علي بابا

أفاد تقرير جديد نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني بأن آبل قررت عدم التعاون مع شركة الذكاء الاصطناعي الصينية DeepSeek لإطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها Apple Intelligence في الصين، واختارت بدلًا من ذلك علي بابا كشريك محلي.

وحظيت DeepSeek باهتمام إعلامي واسع في الأسابيع الماضية بعد تطويرها نموذج ذكاء اصطناعي بتكلفة أقل وكفاءة طاقة أعلى مقارنة بالمنافسين. ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة ودول أخرى حظرًا على استخدام DeepSeek في الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن السيبراني، مما زاد تعقيد فرص تعاونها مع الشركات الأمريكية.

ونظرًا إلى القوانين الصينية التي تُلزم الشركات الأجنبية بالتعاون مع شركاء محليين لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، فقد بدأت آبل في البحث عن شريك مناسب منذ العام الماضي، إذ كانت “بايدو” الخيار الأول. لكن بعد تقييم قدراتها، وجدت آبل أن نماذج بايدو لا تلبي معاييرها، مما دفعها إلى تقييم نماذج أخرى من شركات مثل على بابا وتنسينت وبايت دانس.

وبحسب التقرير، فإن آبل وعلي بابا قدّمتا بالفعل مجموعة أولية من مزايا الذكاء الاصطناعي التي طوّرت بنحو مشترك إلى هيئة الفضاء السيبراني في الصين للحصول على الموافقة.

وكانت آبل قد أكدت أن مزايا Apple Intelligence ستدعم المزيد من اللغات هذا العام، ومنها اللغة الصينية، ومن المتوقع أن يبدأ طرح المجموعة التالية من اللغات في تحديث منتظر في أبريل المقبل.

وتُعد الصين سوقًا مهمة لآبل، لكن الشركة لم تستطع حتى الآن توفير مزايا الذكاء الاصطناعي فيها. وكان تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، قد أشار إلى أن غياب هذه المزايا كان أحد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض مبيعات آيفون بنسبة قدرها 11% في الصين.