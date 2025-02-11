stc ونوكيا تتعاونان لتطوير ونشر تقنيات الجيل السادس 6G

تحت رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أعلنت مجموعة stc شراكة جديدة مع نوكيا – الشركة المختصة في مجال تقنيات الاتصال – بهدف تسريع تطوير ونشر تقنيات الجيل السادس 6G.

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لاستكشاف إمكانات الجيل القادم من الشبكات اللاسلكية التي تتميز بسرعات إنترنت واتصال فائقة، وخدمات اتصال متقدّمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبموجب هذه الشراكة، ستوظف stc الخبرة الواسعة لشركة نوكيا في تقنيات الجيل السادس 6G، وتدعم مساعي المجموعة في تطوير المعايير والمنظومات العالمية لخدمات الاتصال المستقبلية.

كما تهدف الشراكة إلى تقديم حلول رائدة تشمل: الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الطيف الترددي المتقدم، والأنظمة السحابية، بما يساهم في إنشاء بنية تحتية قابلة للتوسع وأكثر كفاءة من الشبكات الحالية.

ومن خلال هذه الابتكارات، ستُلبي stc الطلب المتنامي على خدمات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب تعزيز مسيرة التقدم التكنولوجي وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في المنطقة.

وتركز الشراكة بنحو أساسي في استكشاف نطاقات جديدة لتعزيز كفاءة الاتصال بين الأجهزة، بما يتماشى مع اللوائح الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات. كما تهدف إلى تحسين أداء الشبكة وزيادة قدرتها على التوسع، إلى جانب تعزيز الاستدامة، مما يمهد الطريق لتطوير نماذج أعمال مبتكرة تواكب متطلبات المستقبل.

وقال وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية المهندس عبد الرحمن المفدى: “تُمثل هذه الشراكة محطة لافتة في مسيرة المملكة نحو الريادة التقنية؛ إذ يساهم تطوير تقنية الجيل السادس 6G في إحداث تحول يتجاوز قطاع الاتصالات ليشمل تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتمكين القطاعات المختلفة، وضمان مستقبل مستدام للمملكة”.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لوحدة التقنية في مجموعة stc هيثم الفرج: “تعكس هذه الشراكة التزام مجموعة stc بالريادة والابتكار التقني في المنطقة. ومن خلال التعاون مع نوكيا، وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، نواصل العمل للإسهام في تشكيل مستقبل قطاع الاتصالات، وإرساء معايير عالمية لشبكات الجيل السادس 6G، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا رقميًا رائدًا عالميًا”.

وقال نائب الرئيس الأول لشبكات الهاتف المحمول في نوكيا الشرق الأوسط وأفريقيا ميكو لافانتي: “تشكل شراكتنا مع stc محطة مهمة نحو تطوير شبكات الجيل السادس 6G، إذ نوظف خبرات نوكيا لبناء شبكات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تعزيز التحول الرقمي ودعم المعايير العالمية، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.

يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث يجمع بين الاستدامة والابتكار في شبكات الجيل السادس 6G، عبر تقديم حلول موفرة للطاقة تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

وبموجب هذه الشراكة، ستساهم مجموعة stc ونوكيا في بناء مستقبل أكثر ذكاء واستدامة، وترسيخ مكانة المملكة قوة عالمية رائدة في مجال الابتكار الرقمي.