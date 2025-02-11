نحو بيئة خالية من النفايات الإلكترونية.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إعادة تدوير الإلكترونيات بنسبة 90% بحلول 2040

شهد المؤتمر التقني الدولي ليب 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والمركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، وذلك بهدف تعزيز مبدأ الاقتصاد الدائري ورفع معدلات إعادة التدوير للمنتجات الإلكترونية التي تشمل النفايات الإلكترونية والبطاريات المستهلكة، بنسبة تبلغ 90% بحلول عام 2040.

مثّل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية نائب محافظ الهيئة للإستراتيجية والرقمنة نايف ششه، ومثّل المركز الوطني لإدارة النفايات نائب الرئيس للتخطيط والتطوير الدكتور محمد العاصم.

#هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية توقع مذكرة تفاهم مع @ncwmsa للمساهمة في إعادة تدوير 90% من المنتجات الإلكترونية (النفايات الإلكترونية والبطاريات المستهلكة) بحلول عام 2040.#ليب25 للمزيد:https://t.co/rbt0yzpp37 pic.twitter.com/dO0ymexr3S — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) February 10, 2025

وتسعى المذكرة إلى بناء علاقات مع الشركاء على الصعيدين المحلي والدولي في مجالات إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية والتعاون معهم، وتبادل المعرفة والخبرات والنتائج، إضافة إلى إعداد الدراسات والتقارير اللازمة لدعم أجندة الاقتصاد الدائري وبناء تنظيمات تمكنها في المملكة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في دعم الممارسات البيئية وتقليل الهدر الرقمي من خلال مبادرات نوعية كمبادرة “توحيد منافذ الشواحن” التي أسهمت في تقليل الهدر الناتج عن الشواحن بما يزيد على 15 ألف طن سنويًا، ومبادرة “دور جهازك” بالتعاون مع موان التي أسهمت في جمع أكثر من 100 ألف جهاز وإعادة تأهيلها لدعم أكثر من 120 مدرسة وجمعية خيرية إضافة إلى تقليل النفايات الإلكترونية بما يزيد على 240 طنًا.