في “ليب 2025”.. الأحوال المدنية تطلق خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيق “أبشر”

دشن مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع ضمن جناح وزارة الداخلية في “ليب 2025“، خدمات إلكترونية جديدة على تطبيق “أبشر” للهواتف الذكية، تشمل خدمات بطاقة الهوية الوطنية، وخدمة تحديث المؤهل الدراسي المسجل في أنظمة وزارة التعليم.

خدمات بطاقة الهوية الوطنية

تشمل خدمات بطاقة الهوية الوطنية خدمة تجديد البطاقة، وخدمة إصدار بدل مفقود، وخدمة إصدار بدل تالف مع إمكانية التقاط الصورة الشخصية من خلال تطبيق “أبشر”.

خدمة تحديث المؤهل الدراسي

تمكّن خدمة تحديث المؤهل الدراسي، المستفيدين من طلب تسجيل أعلى مؤهل دراسي مسجل في أنظمة وزارة التعليم من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.

ولفتت الأحوال المدنية الانتباه إلى أنه بإمكان المستفيدين الاطلاع على إجراءات ومتطلبات الخدمات الجديدة عبر الدخول إلى حساب المستخدم في منصة وتطبيق “أبشر” في الهواتف الذكية، مؤكدة أنها تأتي ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية الهادفة إلى توفير حلول رقمية ذكية للارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة.