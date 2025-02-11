طائرة (صارم).. ابتكار جديد تعرضه وزارة الداخلية في ليب 2025 لمهام البحث والإنقاذ

تعرض وزارة الداخلية، في مؤتمر ليب 2025 التقني طائرة هليكوبتر ذاتية الطيران تسمى (صارم) مصممة لمهام البحث والإنقاذ، وتوفير المعدات الطبية ونقل المصابين.

واطلع زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، على آلية عمل طائرة (صارم) التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، التي لديها القدرة على الطيران لمدة قدرها 8 ساعات، وهي مزودة بمحرك نفاث يعمل بكفاءة عالية ويتحمل درجات حرارة تصل من 30 إلى 60 درجة مئوية.

وتُعرض في مؤتمر ليب التقني أيضًا العديد من الابتكارات التقنية غير المسبوقة وورش العمل والجلسات الحوارية، ويجمع هذا المؤتمر الشركات الرائدة والناشئة في المجال التقني، لعرض أحدث ابتكاراتها التي تدعم التحول الرقمي في المملكة وأهداف رؤية السعودية 2030.

بدأ هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، يوم الأحد بتاريخ التاسع من فبراير في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، ويستمر حتى تاريخ 12 من فبراير الجاري.