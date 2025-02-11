شراكة بين IFS و SBM لتعزيز التحول الرقمي في السعودية وتمكين الشركات عبر حلول الذكاء الاصطناعي

تجديدًا لالتزامها تجاه النمو والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، أعلنت آي إف إس (IFS) – المزود الرائد لتقنيات الحوسبة السحابية المؤسسية وبرمجيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي- شراكة إستراتيجية مع الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM) الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة في المملكة العربية السعودية.

ومن خلال هذه الشراكة، تستثمر الشركتان مبالغ كبيرة لتعزيز التواجد الحالي المؤثر لحلول IFS في المملكة بهدف توفير فرص العمل للمواهب المحلية وتمكين الشركات السعودية من المنافسة عالميًا عبر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي الصناعي وهي تقنية IFS.ai.

وبفضل خبرة الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية التي تمتد لأربعة عقود في سوق حلول التكنولوجيا، بالإضافة إلى عمق خبرة ومعرفة IFS في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي والبرمجيات المؤسسية، تلتزم الشراكة الجديدة بالحفاظ على القيم المشتركة للطرفين، وتعزيز تجربة العملاء وتحقيق عائدات استثمارية ملموسة.

#SBM and @ifs are excited to announce a new strategic #partnership to deliver advanced Industrial #AI and Enterprise #Cloud Solutions to a wide range of industries in Saudi Arabia. 🚀 This partnership reflects shared values and a commitment to drive digital transformation and… pic.twitter.com/qvfvwbKrML — Saudi Business Machines (SBM) (@SBMsaudi) February 11, 2025

وفي إطار هذه الشراكة، تعمل الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية على توسع ممارسات IFS في قطاعات الطيران والدفاع، والطاقة والمرافق والموارد، والتصنيع، والإنشاءات والهندسة، والاتصالات، والخدمات، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات لعملاء IFS، ويتضمن ذلك استشارات الأعمال والدعم التقني المتخصص.

يرتكز جوهر الشراكة على الاستثمار المشترك لتطوير المواهب السعودية المحلية، ويتضمن ذلك البرامج التدريبية المتخصصة في تنمية مهارات البيع، وبرنامج اعتماد IFS للخريجين الجدد. وسيساهم هذا الاستثمار في جهود التحديث الرقمي في المملكة كما سيضيف قيمة ملموسة إلى الأيدي العاملة الماهرة.

وفي تعليقه على الشراكة قال سيمون نيسلر، الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى IFS: “تقدم المملكة العربية السعودية إمكانات واعدة للغاية، ونسعى إلى تقديم حلولنا للذكاء الاصطناعي الصناعي والحوسبة السحابية المؤسسية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030”.

وأضاف: “تشهد المملكة تقدمًا سريعًا في التحديث وتنويع الاقتصاد من خلال التحول الرقمي الريادي وتطوير البنية التحتية والابتكار، ولهذا فقد كان من الطبيعي أن نتعاون مع الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية نظرًا إلى ريادتها في توفير حلول التكنولوجيا في المملكة، بهدف إقامة ممارسات IFS في السعودية. وستتيح لنا هذه الشراكة الاستفادة من المواهب المحلية وتعزيز النمو في المنطقة وتحقيق ميزة تنافسية ملموسة”.

ومن جانبه قال فاضل الشيخ، نائب الرئيس لحلول تقنيات الأعمال لدى الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية: “تقوم هذه الشراكة الإستراتيجية على أكثر من أربعين عامًا من خبرات الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية في مجال تكنولوجيا المعلومات في السوق السعودية، إلى جانب الحلول المؤسسية المتطورة من IFS”.

وأضاف: “تنسجم أعمالنا تمامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، وخاصة فيما يخص دعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في جميع القطاعات. وسنعمل معًا على تمكين المؤسسات السعودية من الوصول إلى مستويات غير مسبوقة من الكفاءة التشغيلية والتميز”.

نبذة عن IFS

تُعدّ IFS المزود الرائد عالميًا للذكاء الاصطناعي الصناعي والبرامج المؤسسية للشركات التي تعمل في القطاعات الصناعية وقطاع الخدمات والطاقة. وبفضل تقنياتها المقدمة للشركات التي تصنع السلع وتحافظ على الأصول المعقدة وتدير العمليات، يمكن للعملاء التركيز على الخدمة وإطلاق العنان للقوة التحويلية للذكاء الاصطناعي الصناعي لتعزيز الإنتاجية والكفاءة والاستدامة.

تقدم الشركة منصة IFS Cloud، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي قابلة للتهيئة بالكامل ومصممة لتحقيق أقصى قدر من المرونة والقدرة على التكيف مع متطلبات عملاء الشركة المحددة وتطور الأعمال. وتغطي المنصة احتياجات تخطيط الموارد المؤسسية وإدارة الأصول المؤسسية، وإدارة سلسلة التوريد وإدارة الخدمات الميدانية.

كما تستفيد تقنية IFS من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات والتحليلات الآنية لتمكين العملاء من اتخاذ قرارات إستراتيجية مستنيرة والتميز عند الحاجة إلى الخدمة.

تأسست IFS عام 1983 وحققت نموًا متواصلًا لتصبح شركة رائدة عالميًا تضم ​​أكثر من 7000 موظف في 80 دولة. وبفضل القيم الأساسية المتمثلة في المرونة والتركيز على العملاء والثقة، تحظى IFS بتقدير عالمي لتقديم القيمة ودعم التحولات الإستراتيجية.

نبذة عن الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية SBM

تُعدّ الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للمؤسسات في المملكة العربية السعودية، والممثل العام للتسويق والخدمات لشركة IBM في المملكة، حيث تقدم حلولًا تكنولوجية مبتكرة ومتطورة لمختلف القطاعات، وتدعم مسيرة التحول الرقمي للعملاء ولرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تتميز الشركة بهيكلها التنظيمي المرن والقابل للتكيف مع تغير احتياجات العملاء، وبخبرتها الملموسة في تنفيذ حلول تقنيات الاتصالات والمعلومات بالمنطقة.

تقدم الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية مجموعة واسعة من الحلول المؤسسية عبر كافة القطاعات الصناعية، مدعومة بخدماتها الشاملة في مجال الشبكات وتكامل النظم والاستشارات والتنفيذ واستعادة الأعمال ودعم العمليات. كما تقدم خدمات الصيانة والدعم المتخصصة لمجموعة متنوعة من المنتجات.