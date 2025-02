شراكة بين IFS و SBM لتعزيز التحول الرقمي في السعودية وتمكين الشركات عبر حلول الذكاء الاصطناعي

تجديدًا لالتزامها تجاه النمو والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، أعلنت آي إف إس (IFS) – المزود الرائد لتقنيات الحوسبة السحابية المؤسسية وبرمجيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي- شراكة إستراتيجية مع الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM) الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة في المملكة العربية السعودية.

ومن خلال هذه الشراكة، تستثمر الشركتان مبالغ كبيرة لتعزيز التواجد الحالي المؤثر لحلول IFS في المملكة بهدف توفير فرص العمل للمواهب المحلية وتمكين الشركات السعودية من المنافسة عالميًا عبر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي الصناعي وهي تقنية IFS.ai.

وبفضل خبرة الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية التي تمتد لأربعة عقود في سوق حلول التكنولوجيا، بالإضافة إلى عمق خبرة ومعرفة IFS في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي والبرمجيات المؤسسية، تلتزم الشراكة الجديدة بالحفاظ على القيم المشتركة للطرفين، وتعزيز تجربة العملاء وتحقيق عائدات استثمارية ملموسة.

#SBM and @ifs are excited to announce a new strategic #partnership to deliver advanced Industrial #AI and Enterprise #Cloud Solutions to a wide range of industries in Saudi Arabia. 🚀

This partnership reflects shared values and a commitment to drive digital transformation and… pic.twitter.com/qvfvwbKrML

