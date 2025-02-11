“سيارة عِلم الذاتية القيادة” و “نموذج نهى اللغوي”.. ابتكارات رقمية ثورية تعرضها “عِلم” في ليب 25

تشارك “عِلم” – رائدة الحلول الرقمية – راعيًا إستراتيجيًّا لمعرض ومؤتمر ليب 2025 التقني المُقام حاليًا في الرياض والذي تستمر فعالياته حتى يوم غد الأربعاء بتاريخ 12 فبراير. وخلال مشاركتها في المؤتمر، تعرض عِلم مجموعة من أبرز حلولها المبتكرة ومنصاتها المتطورة لمواجهة التحديات المحتملة ودعم رواد الابتكار.

سيارة “عِلم” الذاتية القيادة

تتضمن الحلول الذكية التي تعرضها الشركة سيارة “عِلم” الذاتية القيادة، التي تعمل بعدة أنظمة ذكية، وتضم أحدث المستشعرات وأنظمة الاتصال والحواسيب المتطورة، ونظام السائق الافتراضي، مجسّدةً بذلك التطوّر التكنولوجي الذي يشهده قطاع التنقل، بما يتوافق مع شخصية “عِلم” الطموحة وفكرها الاستشرافي الشغوف بتغيير العالم من خلال المنتجات الرقمية والحلول المبتكرة.

النموذج اللغوي “نهى”:

تعرض “عِلم” أيضًا نموذجها اللغوي “نهى” الذي طُوِّر باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي. ويتسم هذا النموذج بالدقة والقدرة على التفاعل الصوتي، وقابلية تخصيص التفاعل في مختلف السياقات. كما تقدم المساعد الذكي “نهى” الذي يقدم إجابات مفصلة ودقيقة باستخدام تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع RAG وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومعالجة اللغة الطبيعية.

وتقدم أيضًا نظام المنفذ الذكي “نهى”، الذي طُوّر ليُنفّذ مهام محددة مثل: دفع الفواتير، والتسجيل، وتحليل البيانات بكفاءة ودقة لكل الأفراد والقطاعات.

تقنية رسم الخرائط المتنقلة:

تعرض “عِلم” في المؤتمر “تقنية رسم الخرائط المتنقلة” التي تعتمد على تقنيات استشعار متعددة تُثبّت على السيارات العادية لجمع البيانات البيئية بسهولة، وتدعم هذه التقنية تحديث الخرائط الثلاثية الأبعاد وإنشاء توائم رقمية دقيقة مع استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتطوير بيئة ذكية.

تقنية الخرائط الثلاثية الأبعاد:

“تقنية الخرائط الثلاثية الأبعاد” هي سلسلة من الخوارزميات المتقدمة التي تُساهم في بناء بيئة ذكية من خلال تحويل البيانات الخام من أنظمة الخرائط المتنقلة إلى الخرائط الثلاثية الأبعاد بتفاصيل فائقة الدقة تشمل قواعد المرور، والطرق، والمباني، والنباتات، مما يتيح دعم تقنيات القيادة الذاتية، والمحاكاة الواقعية، والتوأم الرقمي.

منصة “لوجستي”:

بالإضافة إلى الابتكارات السابقة، تسلط “عِلم” الضوء على منصاتها الرقمية المتطورة، وأبرزها “لوجستي”، وهي منصة ذكية تهدف إلى توحيد تجربة المستفيد وتعزيز جودة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية وخدمات التتبع، وإعادة هندسة العمليات وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، وتحسين الحوكمة والإجراءات، إضافة إلى المساهمة في رفع مركز المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) التابع للبنك الدولي، ويبلغ عدد خدمات المنصة 292 خدمة.

تقنية محاكاة إدارة الحشود في الطواف:

تعرض الشركة أيضًا خبراتها في مجال تحسين تجارب حشود الزوار والإدارة المتقدمة، ففي إطار مشاركتها الحالية في “ليب”، تُسلط “عِلم” الضوء على تقنية محاكاة إدارة الحشود في الطواف، وهي تقنية ذكية تهدف إلى تحديد معوقات الحركة في المطاف، وتحديد طاقته الاستيعابية، واختبار سيناريوهات جديدة عبر محاكاة دخول الحجاج والمعتمرين وخروجهم لضمان الكفاءة العالية والسلامة.

أداة “المساعد الذكي”:

تعرض “عِلم” أداة “المساعد الذكي” التي تتولى تحليل البيانات والوثائق بصورةٍ دقيقة، والإجابة عن أسئلة المستخدمين والتفاعل معهم اعتمادًا على قاعدة معرفيّة مخصصة حسب المجال، وقابلة للتحديث والتطوير المستمر.

تقنية التوأم الرقمي:

تعرض الشركة أيضًا تقنية التوأم الرقمي باستخدام التصوير الأرضي المعدة لإعادة بناء الهياكل الثلاثية الأبعاد داخل المدن، باستخدام لقطات الكاميرا المأخوذة من المركبة المتحركة أو باستخدام الأقمار الصناعية لتقديم تجربة قريبة من الواقع.

جهاز (Edge AI):

ومن الحلول التي تقدمها الشركة أيضًا جهاز (Edge AI) الذي طُوّر لمعالجة نماذج الرؤية الحاسوبية واللغة الطبيعية، وتحليل البيانات لحظيًا، دون الحاجة إلى الاتصال بالسحابة، مما يتيح حلولًا فورية وفعالة وواسعة النطاق.

مركز الاتصال الذكي:

تعرض الشركة مركز الاتصال الذكي، وهو نظام ذكي لتحليل مكالمات مراكز الاتصال، يحول المكالمات إلى نصوص دقيقة ويحللها، ويقيس رضا العميل، ويفهم مختلف اللهجات، ليقدم تقارير شاملة تحسّن الجودة، وترفع الكفاءة مما ينعكس على رضا العملاء.