“سدايا” و “ثقة” تتعاونان لدعم وتطوير معايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ليب الذي تشارك فيه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” راعيًا إستراتيجيًا، وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة ثقة لتطوير الأعمال، وذلك بهدف بحث أوجه التعاون وتعزيزه في مجالات دعم وتطوير إطار معايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة عمليات التحقق من الالتزام بهذه المعايير.

وقّع مذكرة التفاهم عن “سدايا” الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال رائد بن فالح الفالح، ومثّل شركة ثقة نائب الرئيس التنفيذي للتسليم والتصميم عبدالرحمن المديميغ.

في #ليب25، توقيع مذكرة تفاهم بين #سدايا وشركة ثقة؛ لتطوير خدمات قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. pic.twitter.com/orNEgFuYJy — SDAIA (@SDAIA_SA) February 10, 2025

ويشمل التعاون بين الجانبين بموجب المذكرة تطوير منتجات وخدمات قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يساهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في المملكة، انسجامًا مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود “سدايا” لتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يساهم في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة، ورفع مستويات الامتثال لمعايير الأخلاقيات في المجال، وتمكين الابتكار عبر الاستفادة من البيانات الضخمة في تقديم حلول تقنية متقدمة.