سام ألتمان يتوقع انخفاض تكلفة الذكاء الاصطناعي سنويًا

أكّد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن تكلفة استخدام الذكاء الاصطناعي ستنخفض بمعدل 10 أضعاف سنويًا، مما سيُسهم في انتشاره واستخدامه على نطاق أوسع.

وأوضح ألتمان أن هذا الانخفاض المستمر في الأسعار سيؤدي إلى زيادة تبني التقنية بنحو كبير، وفقًا لما جاء في المدونة الشخصية الخاصة بألتمان.

وأشار ألتمان إلى أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتجاوز تأثير قانون مور، الذي ينص على تضاعف قوة المعالجات كل 18 شهرًا، قائلًا: “إن تكلفة استخدام مستوى معين من الذكاء الاصطناعي تنخفض بنحو 10 أضعاف كل 12 شهرًا، وهو ما يؤدي إلى زيادة الاستخدام بنحو كبير”.

وأضاف ألتمان أن سعر الرموز (Tokens) انخفض 150 ضعفًا بين GPT-4 في أوائل عام 2023 و GPT-4o في منتصف عام 2024. وتُعد الـ Tokens الوحدات الأساسية التي تُستخدم لتمثيل النص أو البيانات الأخرى، ويمكن النظر إلى هذه الوحدات على أنها اللبنات التي يتكون منها المحتوى الذي تعالجه نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان OpenAI مشروع Stargate في يناير الماضي، وهو استثمار ضخم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة قدرها 500 مليار دولار. ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الحوسبية وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا، بالشراكة مع شركتي سوفت بانك وأوراكل.

وأشار ألتمان إلى أن الذكاء الاصطناعي يزداد قوة بقدر ما يُستثمر فيه، موضحًا أن قوانين التوسع في الذكاء الاصطناعي أثبتت دقتها على مدى نطاق واسع. وأضاف قائلًا: “لا يوجد سبب يدعو إلى توقف الاستثمارات المتزايدة بنحو متسارع في المستقبل القريب، إذ إن نماذج الذكاء الاصطناعي تتطور بمعدل يفوق التوقعات”.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أسواق التكنولوجيا تحولات كبيرة، إذ تسببت شركة DeepSeek الصينية في اضطراب سوق الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد إطلاقها نماذج عالية الأداء بتكلفة أقل، مما أثار مخاوف من انخفاض الإقبال على العتاد الحاسوبي للذكاء الاصطناعي، مثل رقاقات إنفيديا.

وفي المقابل، تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل وميتا تكثيف استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، إذ من المتوقع أن تتجاوز نفقاتها في هذا المجال مجتمعةً 320 مليار دولار هذا العام.