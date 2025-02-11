جوجل تتيح خدمة NotebookLM Plus للمستخدمين الأفراد

أعلنت جوجل إتاحة خدمة NotebookLM Plus للمستخدمين الأفراد المشتركين في خطة Google One AI Premium، وذلك بعد قرابة شهرين من إطلاقها للمؤسسات والشركات عبر منصتي Google Cloud و Google Workspace.

وتتيح خدمة NotebookLM تدوين الملاحظات والدراسة والبحث اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي والمصادر التي يختارها المستخدم، وقد أعلنت جوجل أول مرة خدمة NotebookLM Plus في ديسمبر الماضي، وهي تقدّم للمستخدمين مزايا متقدمة، وسعة استخدام أكبر مقارنةً بالنسخة المجانية من الخدمة.

وتشمل هذه المزايا 5 أضعاف الحد الأقصى للاستخدام مقارنةً بالنسخة المجانية، ودعم ما يصل إلى 500 دفتر ملاحظات مع ما يصل إلى 300 مصدر لكل دفتر، وإمكانية إجراء 500 محادثة دردشة و 20 توليدًا صوتيًا يوميًا.

وبات بإمكان المشتركين في Google One AI Premium الوصول إلى هذه المزايا مقابل 20 دولارًا شهريًا، كما أعلنت جوجل تخفيضًا بنسبة قدرها 50% للطلاب فوق سن 18 عامًا في الولايات المتحدة، ليصل سعر الاشتراك إلى 10 دولارات شهريًا.

وقالت كيلي شيفر، مديرة المنتجات في مختبرات جوجل، إن الشركة كانت تهدف منذ البداية إلى توفير خدمة NotebookLM Plus للمؤسسات والمستهلكين على حدٍ سواء، مشيرةً إلى الاهتمام الكبير الذي تتلقاه الخدمة من الطلاب تحديدًا.

وأطلقت جوجل خدمة NotebookLM في عام 2023، لكنها حظيت باهتمام أوسع مع إطلاق ميزة “المطالعات الصوتية Audio Overviews” في سبتمبر الماضي، وهي ميزة تتيح إنشاء محادثات صوتية بأسلوب البودكاست استنادًا إلى المحتوى الذي يرفعه المستخدمون إلى الخدمة. وقد دفع ذلك شركات مثل ElevenLabs وميتا إلى تقديم مزايا مشابهة.

وأكدت شيفر أن جوجل تعمل حاليًا على توسيع دعم اللغات في ميزة المطالعات الصوتية، إذ تدعم حاليًا اللغة الإنجليزية فقط.

وأوضحت شيفر أن فريق جوجل يعمل على تطوير تطبيق مخصص للهواتف الذكية لتقديم خدمة NotebookLM بنحو أفضل في الأجهزة المحمولة، لكنها لم تحدد إطارًا زمنيًا للإطلاق، علمًا بأن الخدمة متاحة حاليًا فقط عبر متصفحات الويب.

وأكّدت جوجل التزامها بدعم المستخدمين أصحاب الحسابات المجانية، وتركّز الشركة على تقديم مزايا إضافية لمستخدمي Plus، بدلًا من تقليص مزايا الإصدار المجاني.