تعاون بين “كليات التميز” و”زين السعودية” لتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع التقني

على هامش فعاليات المؤتمر التقني الدولي “ليب 2025” المقام حاليًا في مدينة الرياض، وقّعت شركة كليات التميّز وشركة زين السعودية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك في تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية ودعم الابتكار التقني، بما يساهم في تأهيل الكوادر الوطنية ومواكبة متطلبات سوق العمل.

بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتوفير فرص التدريب وتبادل الخبرات، وقعنا مذكرة تفاهم مع @COEKSA 💚 pic.twitter.com/1RnxEhvsxN — زين السعودية (@ZainKSA) February 9, 2025

ومثّل جانب كليات التميّز نائب الرئيس للخدمات المساندة الأستاذ صالح الخليفة، ومن جانب شركة زين مدير تطوير المواهب الأستاذ أحمد المدني.

وتضمنت المذكرة تنفيذ عدد من المبادرات التي تشمل تطوير الأنشطة التدريبية، وتوفير فرص تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات التقنية بين الطرفين لدعم الابتكار في قطاع التعليم والتدريب التقني، إضافة إلى تمكين القدرات الوطنية وتأهيلها للعمل في القطاعات الحيوية.

لتمكين القدرات الوطنية في القطاع التقني؛ وقّعت #كليات_التميّز مذكرة تعاون مع @ZainKSA خلال مؤتمر #ليب25، بهدف تطوير المهارات التقنية. pic.twitter.com/hr1jaLMN5l — شركة كليات التميّز (@COEKSA) February 10, 2025

وأشار الجانبان إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق التكامل في تطوير الكوادر البشرية.

يُذكر أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم التعليم والتدريب التقني في المملكة، وتطوير المهارات الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل.