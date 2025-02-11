“المساعد الذكي” و “الزيارة الافتراضية”.. خدمات رقمية جديدة لتعزيز تجربة الشركاء في قطاعي الصناعة والتعدين

بحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، والرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني، أطلق معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري خدمتي المساعد الذكي، والزيارة الافتراضية، بالإضافة إلى منصة “زمزم” الرقمية.

يأتي هذا الإطلاق ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ليب 2025 التقني، المقامة في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، خلال المدة الممتدة من 9 إلى 12 من فبراير الجاري.

خدمتا الزيارة الافتراضية والمساعد الذكي.. من إطلاقات وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية لتمكين التحوّل الرقمي، وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدماتها.#ليب25 pic.twitter.com/9RvVmRu7nd — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) February 9, 2025

خدمتا المساعد الذكي والزيارة الافتراضية

تهدف خدمتا المساعد الذكي والزيارة الافتراضية إلى تعزيز تجربة الشركاء في قطاعي الصناعة والتعدين، وإضافة قنوات تواصل جديدة لاستقبال استفسارات الشركاء واستشاراتهم، وتحسين كفاءة الاستجابة عبر التقنيات الذكية، إضافة إلى تحليل تجربة الشركاء والارتقاء بها من خلال الذكاء الاصطناعي.

خدمة المساعد الذكي

تُعد خدمة المساعد الذكي مستشارًا رقميًا سريعًا، وتوفر إجابات فورية ودقيقة لاستفسارات الشركاء عبر موقع الوزارة (mim.gov.sa)، مما يُسهّل الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية في قطاعي الصناعة والتعدين.

خدمة الزيارة الافتراضية

تتيح خدمة الزيارة الافتراضية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي إجراء زيارات افتراضية لشركاء منظومة الصناعة والتعدين عبر الاتصال المرئي لتقديم الدعم اللازم والحلول، ويحلل الذكاء الاصطناعي تجربة استخدام هذه الخدمة، لتعزيز فهم تحديات الشركاء وتحسين تجربتهم، ويمكن الوصول إلى الخدمة عبر الرابط: ( https://vvisit.mim.gov.sa/).

منصة “زمزم”

تُعد منصة “زمزم” الرقمية للحفاظ على الاستدامة المائية، التي تشرف عليها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، مبادرة مهمة تستهدف متابعة المشاريع في أودية مكة المكرمة، وحماية الموارد المائية، والحفاظ على التوازن الهيدرولوجي، وضمان عدم تأثر بئر زمزم بالمشاريع العمرانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق، أوضح معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير أن تلك المبادرات والخدمات الجديدة تعزّز مسيرة التحوّل الصناعي والرقمي في المملكة، وتساهم في تحسين تجربة شركاء منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وتوفّر الوقت والجهد، كما تجسد الالتزام المستمر من جهات المنظومة بتبني أحدث التقنيات لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ودعم ريادة المملكة في القطاع الصناعي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أهمية مؤتمر LEAP 2025، الذي يُعدّ حدثًا عالميًا يجمع العقول المُبتكِرة، وشركات التقنية العالمية، ويؤكد هذا المؤتمر التزام المملكة بتبني أحدث التقنيات لتعزيز اقتصادها الصناعي والرقمي.

معالي مساعد وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية للتخطيط والتطوير، د. عبدالله الأحمري، يطلق خدمتي الزيارة الافتراضية والمساعد الذكي، ومنصة "زمزم" الرقمية، على هامش معرض #ليب25 pic.twitter.com/u8aQc1tI3Q — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) February 9, 2025