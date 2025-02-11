“اتحاد سلام للاتصالات” و “سيرفس ناو” تعيدان رسم مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول رقمية متكاملة

تعزيزًا للتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، أعلنت شركة “اتحاد سلام للاتصالات“، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، توقيع شراكة إستراتيجية مع “سيرفس ناو” ServiceNow منصة الذكاء الاصطناعي للتحول الرقمي، وذلك خلال مؤتمر ليب 2025.

ستعمل شركة “اتحاد سلام للاتصالات”، بالتعاون مع “سيرفس ناو”، على الاستفادة من قوة منصة Now لتجميع وتعزيز الحلول المصممة خصوصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع شعار شركة “اتحاد سلام للاتصالات” في مؤتمر ليب “توفير حلول أعمال جوهرها الإنسان”.

تعاون يُعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

مع نمو القطاع بنسبة تصل إلى 60% سنويًا، وتسجيل أكثر من 135,000 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة خلال الربع الأخير، فإن الطلب على إعدادات الأعمال السريعة يزداد باستمرار.

ومن خلال هذا التعاون، ستوفر شركة “اتحاد سلام للاتصالات” خدمات الاتصال والخدمات المُدارة والحلول المعتمدة على التطبيقات اللازمة لتوفير حلول شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأما شركة “سيرفس ناو” فستقدم خبراتها في أتمتة عمليات الموارد البشرية والإدارة والتنظيم.

ونتيجةً لهذا التعاون، ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على أقصى قيمة من خلال إيجاد الخدمات الأساسية اللازمة لبدء عملياتها في مصدر واحد، مما يلغي الحاجة إلى التنقل بين الأنظمة المتعددة.

وقالت كاثي موزيز، رئيسة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة “سيرفس ناو”: “نحن سعداء بالتعاون مع شركة “اتحاد سلام للاتصالات”، وهي الشركة التي تشاركنا رؤيتنا في تعزيز التحول الرقمي في جميع أنحاء المملكة. وستساعد عروضنا المشتركة الشركات في تجاوز تعقيدات إنشاء العمليات الرقمية، مما يمكنها من تحقيق القيمة بنحو أسرع وأكثر كفاءة”.

وتهدف المنصات والحلول المقدمة من خلال هذه الشراكة إلى تحسين مختلف جوانب العمليات التجارية، إذ تهدف “إدارة الحوادث” إلى تمكين الشركات من تقليل تأثير أي اضطرابات، واستعادة العمليات بسرعة. وأما “إدارة التغيير” فقد صُممت لتعزيز التغييرات العالية السرعة داخل الشركة، مع التقييم الشامل للمخاطر وإستراتيجيات الاتصال الواضحة لضمان تحقيق انتقالات سلسة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن “نظام إدارة الحالات والمعرفة للموارد البشرية” المتطور من “سيرفس ناو” سيُمكن الشركات من توحيد عملية التوثيق وتبسيط تلبية استفسارات وطلبات الموظفين، مما يعزز كفاءة الشركة ويحسّن تجربة الخدمة للموظفين.

وقال عبد الله محمد خرمي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة «اتحاد سلام للاتصالات»: تمثل شراكتنا مع “سيرفس ناو” خطوة هامة في رحلتنا نحو تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحلول التي ليست مبتكرة فحسب، بل أيضًا المطلوبة والمواكبة لاحتياجاتهم المتطورة”.

وأضاف: “تدعم منتجات “سيرفس ناو” خدمات الاتصالات التي تقدمها شركة “اتحاد سلام للاتصالات” من خلال تطوير التطبيقات المرنة لأتمتة سير العمل، مما يضمن النشر السريع والفعّال الذي يتماشى مع الاحتياجات المتنامية للشركات الصغيرة والمتوسطة. سنعمل معًا على وضع معيار جديد للخدمات الموجهة للعملاء في قطاع الاتصالات، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار في بيئة تتسم بالمنافسة المتزايدة”.

ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي، تلتزم شركة “اتحاد سلام للاتصالات”: وشركة “سيرفس ناو” بتقديم حلول مصممة خصوصًا ومتطورة تُمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط من التعامل مع تعقيدات العصر الرقمي ولكن أيضًا لتمهيد الطريق لمستقبل واعد تتمكن فيه الشركات من تعزيز حضورها وعملياتها الرقمية بسرعة وفعالية.