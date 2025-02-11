ابتكارات رقمية وشراكات إستراتيجية.. “سيرفس ناو” تعزز مستقبل المملكة الرقمي

كشفت شركة “سيرفس ناو” – منصة الذكاء الاصطناعي لدعم تحوّل قطاع الأعمال – عن حلولها للذكاء الاصطناعي المتطورة التي بدورها تعيد تعريف الإنتاجية عبر جميع جوانب الأعمال، مع القدرة على حل أكثر التحديات المؤسسية تعقيدًا بنحو مستقل.

وقد انضمت كل “Solutions by STC” و “Customizo” إلى منظومة شركاء سيرفس ناو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للمساهمة في تسريع خارطة طريق الابتكار في المملكة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وجاءت هذه الإعلانات خلال معرض ليب 2025 الحدث التقني الأكبر في المنطقة، امتدادًا لاستثمار الشركة السابق البالغ 500 مليون دولار في المملكة، وتأكيدًا لدورها مُمكنًا رئيسيًا للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وأكد معالي المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، الدور الريادي للمملكة في التحول الرقمي العالمي، قائلًا: “تواصل المملكة تعزيز مكانتها قوة رائدة في التحول الرقمي، وذلك من خلال شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية مثل “سيرفس ناو”. إن الحلول المدمجة بالذكاء الاصطناعي التي تقدمها “سيرفس ناو” تُحدث تحولًا جذريًا في صناعة البرمجيات المؤسسية، وتُعزز الكفاءة عبر مختلف القطاعات. يُعدّ ليب 2025 في نسخته الرابعة، منصة رئيسية لإظهار دور المملكة وشركائها التقنيين في تشكيل مستقبل التقنية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 “.

تواصل “سيرفس ناو” توسيع علاقاتها مع الشركات السعودية عبر شراكات إستراتيجية تهدف إلى تمكين التحول الرقمي وتعزيز الابتكار. وتُركز شراكتها الجديدة مع “Solutions by STC” و “Customizo” في تقديم حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات عبر المملكة، مما يساهم في تحسين أداء الأعمال وتعزيز الكفاءة في إدارة العمليات.

كما وسعت “Customizo”، الشريك العالمي المتخصص لمنصة “سيرفس ناو”، وجودها في المملكة شريكًا استشاريًا وإستراتيجيًا لدعم الابتكار الإقليمي. وتساعد Customizo من خلال التزام قوي بالاستثمار في الخدمات المحلية، وتساعد المؤسسات في إعادة تعريف وتحقيق قفزات نوعية في رحلة التحول الرقمي.

وقد صرّحت رشا مرسي، الشريك المؤسس والشريك الإداري في “Customizo”، قائلة: “نحن متحمسون للغاية للشراكة مع “سيرفس ناو” في المملكة العربية السعودية، حيث تلتقي الابتكارات بالإمكانات اللامحدودة. ونؤمن في “Customizo” بأن التحول الرقمي لا يقتصر فقط على التقنية، بل يتعلق بالأفراد والطموحات وتحقيق الإمكانيات الكاملة. تتيح هذه الشراكة لنا فرصة التعاون مع المؤسسات السعودية لتلبية احتياجاتها الرقمية ودفع عجلة النمو والابتكار بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030″.

ابتكارات الذكاء الاصطناعي من سيرفس ناو

أعلنت “سيرفس ناو” الشهر الماضي مجموعة جديدة من ابتكارات الذكاء الاصطناعي، منها منسق الذكاء الاصطناعي (AI Agent Orchestrator)، الذي يعمل على ضمان تنظيم وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر مختلف المهام والأنظمة والأقسام، مما يعزز قدرة سيرفس ناو في دمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب الأعمال.

وخلال معرض LEAP 2025، عرضت الشركة هذه الابتكارات، موضحة كيف تساعد المؤسسات في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة العملاء، وتسريع تطوير التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

منصة Now:

تُعد منصة “Now” منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي للعملاء حول العالم، ويتضمن ذلك المملكة العربية السعودية، مما يعزز قدرة المؤسسات على تحقيق نقلة نوعية في أدائها الرقمي. وقد أصبحت متاحة الآن باللغة العربية.

في عام 2024، أصبحت سيرفس ناو واحدة من أسرع شركات البرمجيات تحقيقًا لإيرادات تجاوزت 10 مليارات دولار، مما يعكس الطلب المتزايد على منصة “Now”، التي تدعم المؤسسات في تسهيل العمليات الرقمية، وتعزيز الابتكار، والتكيف مع التحولات السريعة في الأسواق.