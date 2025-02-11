ابتكارات رقمية وتجارب تفاعلية تعرضها هيئة الغذاء والدواء في ليب 2025

تعرض الهيئة العامة للغذاء والدواء في مؤتمر ليب 2025 التقني، الذي يُقام حاليًا في الرياض تحت شعار “نحو آفاق جديدة”، أحدث التقنيات الذكية والحلول الرقمية التي تساهم في تعزيز سلامة المنتجات، وتوفر الأدوية، ورفع مستوى الوعي بمجالات عمل الهيئة.

ويقدم جناح الهيئة في المؤتمر أبرز الأنظمة الرقمية المستخدمة في رحلة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عرض عدد من الخدمات المبتكرة مثل: خدمة بدائل الأدوية التي تتيح للمستخدمين البحث عن البدائل الدوائية بسهولة، وخدمة حيازة الأدوية المقيّدة التي تساهم في تنظيم الامتثال للأنظمة واللوائح، بالإضافة إلى عرض إحصائيات وأرقام عن الرقابة والتراخيص والتسجيل عبر شاشات ذكية متحركة.

ويقدم متحف “حكايا علم” في الجناح محتوى تعليمي يسلط الضوء على مراحل إنتاج المنتجات الغذائية من مصادرها الأولية حتى وصولها إلى المستهلك، إضافة إلى عرض تطور صناعة الأدوية من الأعشاب والمواد الطبيعية إلى أحدث الابتكارات الدوائية، مع إبراز دور الجهات الرقابية في ضمان جودة وسلامة الأدوية والأجهزة الطبية.

يقدم جناح هيئة #الغذاء_والدواء في #ليب25 الحلول الرقمية الداعمة للرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى دور التقنيات المتقدمة لضبط الجودة، وذلك لتعزيز المنظومة الرقابية وضمان سلامة المنتجات. pic.twitter.com/64ntZYDlYL — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) February 9, 2025

ويُعد مؤتمر ليب 2025 أكبر تجمع عالمي في مجال التقنية، حيث يهدف إلى مناقشة مستقبل الابتكار الرقمي واستعراض أحدث الحلول التقنية، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث وخبير دولي، 1800 جهة عارضة، 680 شركة ناشئة من 18 دولة حول العالم.