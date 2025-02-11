إيلون ماسك يقدم عرضًا قدره 100 مليار دولار للاستحواذ على OpenAI

قدّم إيلون ماسك ومجموعة من المستثمرين عرضًا بقيمة تقارب 100 مليار دولار للاستحواذ على المنظمة غير الربحية التي تتحكم في شركة OpenAI، مما يزيد تعقيد خطط سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، لتحويلها إلى كيان ربحي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز نقلًا عن مصدر مطّلع، فقد قدّم ماسك العرض إلى مجلس إدارة OpenAI يوم الاثنين. وبعد مدة وجيزة من نشر صحيفة وول ستريت جورنال الخبر، رد ألتمان عبر منصة إكس قائلًا: “لا، شكرًا، لكننا مستعدون لشراء تويتر مقابل 9.74 مليارات دولار إذا كنت ترغب في ذلك”. وكان ماسك قد استحوذ على تويتر في عام 2022، وأعاد تسميته إلى إكس.

ويسعى ألتمان حاليًا إلى تحويل OpenAI إلى شركة ربحية، مبتعدًا عن جذورها كمنظمة غير ربحية مُكرّسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي.

وكان إيلون ماسك أحد مؤسسي OpenAI، وقد استثمر عشرات الملايين من الدولارات فيها قبل مغادرته مجلس الإدارة عام 2018. ويرى ماسك أن هذا التحول يخالف المهمة الأصلية للشركة، وقد رفع عدة دعاوى قضائية ضد ألتمان و OpenAI بسبب هذا التحوّل.

ويتطلب تحويل OpenAI إلى كيان ربحي فصل الجهة غير الربحية في كيان مستقل. ويُعد تحديد القيمة العادلة للجهة غير الربحية إحدى العقبات الرئيسية أمام ذلك التحوّل، علمًا بأن تلك الجهة تسيطر حاليًا على OpenAI.

وفي ظل الهيكل الحالي، لا تلتزم OpenAI ببيع الجهة غير الربحية، لكنها كانت قد ناقشت تقييمًا قدره 30 مليار دولار لها، وفقًا لمصادر مطّلعة. ويرى محامو ماسك أن هذا التقييم يجب أن يكون أعلى بكثير، مطالبين بإجراء عملية مزايدة تنافسية.

ويأتي عرض ماسك في وقت تخوض فيه OpenAI محادثات لجمع تمويل جديد عند تقييم يبلغ 260 مليار دولار، مما يجعل عملية تحويلها إلى شركة ربحية أكثر تعقيدًا.

وما زالت نتائج هذا العرض المفاجئ غير واضحة، لكنه سيشكل تحديًا إضافيًا لألتمان في سعيه إلى إعادة تشكيل مستقبل OpenAI.