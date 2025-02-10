آبل تطلق تحديثًا جديدًا لإصلاح ثغرة أمنية خطِرة في آيفون

أصدرت آبل تحديثات جديدة لهواتف آيفون وأجهزة آيباد تركز على تحسين الأمان، وإصلاح ثغرة خطِرة قد تسمح للمهاجمين بتجاوز رمز المرور، والوصول غير المصرح به إلى بيانات المستخدمين.

ووفرت آبل تحديث iOS 18.3.1 لهواتف آيفون وتحديث iPadOS 18.3.1 لأجهزة آيباد لمعالجة الثغرة التي كانت تُستغل بنحو فعلي.

وكشفت الشركة لاحقًا في وثيقة أمنية أن الثغرة تتعلق بمزايا تسهيلات الاستخدام (Accessibility) داخل النظام. وأكّدت الشركة أن هذه الثغرة، التي اكتشفها بيل ماركزاك من مؤسسة Citizen Lab، قد “استُغلت في هجوم متقدم للغاية ضد أفراد مستهدفين”، مما يشير إلى أنها لم تُستخدم على نطاق واسع، بل في عمليات اختراق دقيقة وموجهة.

وتعمل الثغرة على وجه التحديد في “وضع تقييد USB” الذي يمنع الأجهزة المقفلة من الاتصال بالحواسيب أو أي أجهزة أخرى عبر USB دون إدخال رمز المرور. ومع ذلك، سمحت هذه الثغرة للمهاجمين بتعطيل هذا الوضع، مما فتح المجال أمامهم للوصول إلى بيانات الأجهزة بسهولة.

وإلى جانب الإصلاحات الأمنية، تضمن تحديث iOS 18.3.1 إصلاحات أخرى مثل حل مشكلة في لوحة المفاتيح كانت تؤدي إلى اختفائها عند إدخال استفسارات للمساعد الصوتي Siri، وإعادة ميزة في الآلة الحاسبة تتيح متابعة العملية الحسابية عند الضغط على زر “يساوي =” بعد إغلاق التطبيق، وتعديل طريقة عرض ملخصات الأخبار المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، بعد انتقادات بشأن دقة المحتوى الذي تقدمه.

وأصدرت آبل تحديثات أمنية أيضًا لحواسيب ماك العاملة بنظام macOS 15 Sequoia وساعاتها الذكية العاملة بنظام watchOS 11، لكن الشركة لم تذكر تفاصيل حول التصحيحات الأمنية في التحديثين.

ولضمان حماية الأجهزة، يُنصح بتحديثها فورًا بالذهاب إلى الإعدادات، ثم اختيار “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”. ثم تنزيل التحديث المُتاح وتثبيته.