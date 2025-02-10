“SBM” تقدم حلول ذكاء اصطناعي توليدي مبتكرة للشركات في مؤتمر ليب 2025

تشارك الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM)، الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة للمؤسسات في المملكة، في الدورة الرابعة من مؤتمر (ليب 2025)، الذي يُعدّ المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم، والذي يُقام خلال المدة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير 2025 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.

ويشكل هذا الحدث منصة عالمية لرواد التقنية والشركات الناشئة، وسيكون بمنزلة نقطة التقاء لأكثر من 215,000 زائر من مختلف أنحاء العالم، الذين ستتاح لهم الفرصة لاستكشاف أحدث التوجهات، وأبرز الابتكارات، وكذلك التواصل مع صنّاع التغيير في القطاع.

وتقدم شركة SBM، خلال مشاركتها في المؤتمر هذا العام مجموعة مبتكرة من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المفتوحة المصدر المصممة خصوصًا لتلبية احتياجات الشركات في مختلف القطاعات ابتدءً من التمويل والرعاية الصحية ووصولًا إلى البيع بالتجزئة والتصنيع.

وتتميز هذه الحلول بكونها مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات كل قطاع على حدة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة وتأثير إيجابي ملموس على سير الأعمال.

كما تعتمد هذه الحلول المبتكرة على النماذج المفتوحة المصدر، مما يمنح الشركات تحكمًا كاملًا في إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، كما يوفر لها شفافية معززة في عمليات التطوير والنشر، ويضمن لها أعلى معايير الأمان لحماية بياناتها الحساسة.

وداعًا للاعتماد على OpenAI والحلول الاحتكارية:

تقدم SBM من خلال هذه الحلول بديلًا عمليًا للشركات التي ترغب في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على نماذج OpenAI أو النماذج الخاصة الأخرى أو الحلول الاحتكارية، وتتيح لها هذه الحلول بناء أنظمة ذكاء اصطناعي خاصة بها تتميز بالمرونة وقابلية التخصيص والتطوير المستمر.

وتمكّن حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعتمد على النماذج المفتوحة المصدر، الشركات من إطلاق العِنان للإبداع والابتكار مع الحفاظ على سيطرة كاملة على جميع جوانب إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، فبدلًا من الاعتماد على حلول مغلقة ومكلفة، تُوفّر منظومة للذكاء الاصطناعي مرنة وقابلة للتطوير، مما يضمن للشركات التفوق والقدرة على المنافسة في المستقبل.

وتمثل هذه الحلول نقطة تحول جذرية للصناعات التي تتطلع إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في عملياتها بسلاسة وفاعلية، دون قيود المنصات المغلقة. إذ يضمن هذا الحل الشفافية الكاملة في عمليات التطوير والنشر، والمرونة اللازمة للتكيف مع المتطلبات المتغيرة، بالإضافة إلى كفاءة التكلفة التي تدعم النمو المستدام للشركات في جميع أنحاء العالم.

وتدعو الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM) جميع الشركات والمؤسسات المهتمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى زيارة جناحها في القاعة رقم (H3.I30) في مؤتمر (ليب 2025)، لتعرُّف المزيد من التفاصيل حول هذه الحلول المبتكرة وحضور العروض التوضيحية المباشرة.

وتُعدّ الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM) الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للمؤسسات في المملكة العربية السعودية، والممثل العام للتسويق والخدمات لشركة IBM في المملكة، إذ تقدم حلولًا تكنولوجية مبتكرة ومتطورة لمختلف القطاعات، وتدعم مسيرة التحول الرقمي للعملاء ولرؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتتميز الشركة بهيكلها التنظيمي المرن والقابل للتكيف مع تغير احتياجات العملاء، وبخبرتها الملموسة في تنفيذ حلول تقنيات الاتصالات والمعلومات بالمنطقة.

وتقدم الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية مجموعة واسعة من الحلول المؤسسية عبر كافة القطاعات الصناعية، مدعومة بخدماتها الشاملة في مجال الشبكات وتكامل النظم والاستشارات والتنفيذ واستعادة الأعمال ودعم العمليات. كما تقدم الشركة خدمات الصيانة والدعم المتخصصة لمجموعة متنوعة من المنتجات.