من قلب الرياض.. مؤتمر ليب 25 يشهد انطلاقة قوية تُعزز مكانة السعودية في عالم التقنية

أُعلنت خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ليب 25 التقني الدولي أكبر حزمة من الاستثمارات التقنية في المنطقة، بقيمة تبلغ 14.9 مليار دولار، لترسّخ مكانة المملكة العربية السعودية مركزًا إقليميًا للمنطقة ووجهة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة والعميقة، والحوسبة السحابية.

كما تهدف هذه الاستثمارات إلى تمكين وتنمية المهارات الرقمية، وتحفيز نمو الشركات التقنية الناشئة؛ مما يعزز الحراك الابتكاري في المملكة، ويرسخ مكانتها مركزًا للتقنية والابتكار، وبيئة جاذبة للشركات التقنية الرائدة عالميًا، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء الإعلان خلال الكلمة الافتتاحية لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، مع انطلاق فعاليات المؤتمر الذي يستمر حتى الأربعاء القادم بتاريخ 12 من فبراير الجاري وتحت شعار “نحو آفاق جديدة”، مؤكدًا أن هذه الاطلاقات والاستثمارات الضخمة جاءت بدعم وتمكين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتمكين قطاع التقنية ودعمه لتحول المملكة نحو اقتصاد مبتكر ومستدام معتمد على الذكاء الاصطناعي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

ويأتي المؤتمر بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “تحالف” المشروع المشترك بين الاتحاد وشركة “إنفورما” العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري.

ويشارك في ليب 2025 أكثر من 1800 علامة تجارية تقنية و680 شركة ناشئة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث خبير ضمن 15 منصة، حيث يعرضون أحدث الابتكارات التقنية التي تشكل مستقبل العالم.

شهد اليوم الأول إعلان شركة Groq بالتعاون مع Aramco Digital استثمارًا قدره 1.5 مليار دولار لتوسيع استثمارات الشركة في مجال الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما شهد المؤتمر إعلان شركتي آلات ولينوفو استثمارًا قدره مليارا دولار لبناء مركز متقدم للتصنيع والتقنية يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتأسيس مقر إقليمي لشركة لينوفو في الرياض.

وترسيخًا لمكانة المملكة كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية؛ أعلنت جوجل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية في الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق تجمع عالمي في المملكة لتلبيه الطلب الإقليمي والعالمي.

ودعمًا لجهود المملكة في قيادة الذكاء الاصطناعي باللغة العربية عالميًا، أعلنت كوالكوم إتاحة النموذج اللغوي علّام عبر سحابة كوالكم للذكاء الاصطناعي، وإطلاق حاسوب ALLaM AI PC وتمكين حلول الذكاء الاصطناعي السحابية للمطورين لدعم الابتكار التقني.

وشهد المؤتمر أيضًا إعلان Alibaba Cloud إطلاق برنامج تمكين الذكاء الاصطناعي في المملكة، بالإضافة إلى تعاونها مع أكاديميتي طويق وstc لتدريب المواهب الوطنية في التقنيات المتقدمة، والمساهمة في تشكيل مستقبل رقمي مبتكر مستدام.

وتمكينًا للمواهب الوطنية الرقمية، أعلنت شركة databricks استثمارها بقيمة تبلغ 300 مليون دولار لبناء خدمات PaaS المتكاملة لتمكين مطوري التطبيقات من الابتكار، والمساهمة في تنمية مهارات الكفاءات الوطنية في هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم نمو الاقتصاد الرقمي.

كما أعلنت شركة SambaNova استثمارًا بقيمة تبلغ 140 مليون دولار لإنشاء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانة المملكة مركزًا إقليميًا للابتكار.

وتعزيزًا لريادة المملكة مركزًا إقليميًا للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات، أعلنت شركة KKR بالشراكة مع gulf data hup الاستثمار في تطوير مراكز بيانات بسعات تصل إلى 300 ميجاواط.

وانطلاقًا من السعودية، أعلنت sales force استثمارها في بناء منصة Hyperforce لخدمة عملاء الشركة في المنطقة من خلال المملكة العربية السعودية باستثمار يبلغ 500 مليون دولار.

وتعزيزًا للبنية التحتية والابتكار الرقمي إقليميًا، أعلنت Tencent Cloud استثمارها بقيمة تبلغ 150 مليون دولار لإطلاق أول منطقة سحابية لـ Tancent Cloud في الشرق الأوسط من السعودية مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي.

ومن جهةٍ أخرى، انطلقت ساحة التقنية (Tech Arena) المضافة جديدًا إلى ليب 2025 بسلسلة من الجلسات التفاعلية التي تركز في المستقبل، فقد سلطت الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية التي تشكّل مستقبل التقنية. وشهدت الفعالية عرض نماذج أولية رائدة في مجالات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والواقع المختلط، مع تقديم عروض مباشرة من مؤثرين عالميين في مجال التكنولوجيا.

وقدمت شركة “Engine VR” الأمريكية منصة “Golden Gloves VR” التي تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي لتوفير تجربة ملاكمة غامرة ومبتكرة لعشاق اللياقة البدنية والرياضيين المحترفين ومحبي الترفيه. وخلال عرض مباشر قدمه الملاكم المحترف ديفيد بيريز أمام الحضور، قال آرون سلون، مؤسس المنصة: “كنت أعمل ممرضًا، لكن شغفي الحقيقي كان دائمًا في الملاكمة والتكنولوجيا. لذلك، تركت وظيفتي في التمريض وافتتحت صالة ملاكمة خاصة بي، لكنها احترقت بالكامل خلال شهر واحد فقط. عندها أدركت أن بناء مشروع تجاري في موقع فعلي سيكون أمرًا صعبًاللغاية. وفي ذلك الوقت، أُطلقت نظارة Quest One التي لم تكن فقط قوية ولكنها أيضًا لاسلكية، وهو أمر بالغ الأهمية لنجاح نظامنا”.

وأضاف سلون: “لكي نصل إلى الهدف المطلوب، كان علينا محاكاة ما يقوم به المدربون والملاكمون في صالات التدريب بأدق صورة ممكنة. وبعد العديد من المحاولات، أصبح لدينا اليوم منصة معتمدة من جهات رياضية عالمية، منها اللجنة الأولمبية. كما أن النظام يتيح للأشخاص من أصحاب الهمم المشاركة، مما يجعل الرياضة أكثر شمولية”.

وفي مكان آخر، عرض تي جي رودز، كبير العلماء والمهندسين في مشروع “Primrose” من Adobe، أول مرة في الشرق الأوسط أحدث تقنيات الملابس القابلة للارتداء. وكان هذا الابتكار قد كُشف عنه أول مرة في Adobe Max عام 2023، ويستخدم المشروع نسيجًا غير مشع يمكن أن يُحدث تحولًا جذريًا في دمج الموضة مع التكنولوجيا.

وقال رودز: “لهذه التقنية تطبيقات متعددة تتجاوز حدود عروض الأزياء؛ إذ يمكن استخدامها لوحة فنية لتصاميم جديدة أو حتى لوحة إعلانية منخفضة الطاقة تعرض نصوصًا إعلانية متحركة. كما أنها مصنوعة من مواد غير مشعة، ويمكن توزيع الضوء عليها ديناميكيًا. معظم التأثيرات الخاصة يمكن مشاهدتها فقط على الشاشة الكبيرة، لكن ما يقدمه مشروع Primrose هو تحويلها من الشاشة إلى الواقع”.

Day 1 of LEAP 2025 was filled with great speakers, fascinating exhibitors and of course innovative tech. Day 2 is set to be just as extraordinary.

Here are some of our best pics from today. What was your favourite moment?#LEAP25 #IntoNewWorlds pic.twitter.com/339h6hPATs

— LEAP (@LEAPandInnovate) February 9, 2025