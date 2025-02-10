في اليوم الثاني من مؤتمر ليب 2025.. استثمارات ضخمة في التقنية والذكاء الاصطناعي بأكثر من 7 مليارات دولار

بعد النجاح المبهر لليوم الأول من مؤتمر ليب التقني 2025 الذي شهد استثمارات تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار، يشهد اليوم الثاني إطلاقات واستثمارات تقنية تجاوزت قيمتها 7.5 مليارات دولار، لدعم قطاعات البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في ترسيخ مكانة المملكة مركزًا إقليميًا للتقنية والابتكار.

يأتي هذا المؤتمر بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “تحالف” المشروع المشترك بين الاتحاد وشركة “إنفورما” العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري. ويُعقد بمشاركة كبار المسؤولين التقنيين، لتبادل الأفكار والآراء، وعقد منتدى مخصص للتواصل مع المستثمرين، لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين.

كما ستُقام تجارب تعليمية وورش عمل وجلسات، يتحدث فيها قادة الفكر من مختلف أنحاء العالم. ومنها فعاليات “LEAP Into Innovation” التي تنظمها هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وستركز النقاشات في موضوعات مستقبلية، مثل الهيدروجين الأخضر، والمدن الخالية من الكربون، والتعدين المستدام، واستكشاف الفضاء.

أهم الاستثمارات التي أُعلنت في اليوم الثاني من مؤتمر ليب 2025

أعلنت شركة داتا فولت DataVolt بالتعاون مع نيوم استثمارًا بقيمة تبلغ 5 مليارات دولار لإنشاء أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي مستدام بالكامل بسعة تبلغ 1.5 جيجا واط في أوكساجون OXAGON، ليصبح وجهة عالمية في مجال الحوسبة المتقدمة ودعم الابتكار.

كما أعلنت شركة الفنار استثمارها الذي تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار لتطوير أربعة مراكز بيانات تصل قدرتها إلى 88 جيجاواط، لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتطوير حلول الأعمال.

وتعزيزًا للبنية التحتية الرقمية في المملكة، أعلنت شركة موبايلي استثمارها بقيمة 905 مليون دولار في مشاريع إستراتيجية لتطوير البنية التحتية الرقمية تشمل مشاريع في الكوابل البحرية، وتطوير لمراكز البيانات في المملكة، لتعزيز مكانتها محورًا رئيسيًا للتقنية عالميًا.

كما أعلنت شركة Zoom استثمارها بقيمة تبلغ 75 مليون دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي والابتكار، وإنشاء مراكز بيانات جديدة لدعم الشركات التقنية والجهات الحكومية في المملكة، مما يساهم في توسيع النمو الرقمي في المنطقة.

وتطويرًا للبنية التحتية الرقمية، أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” استثمارًا بقيمة تبلغ 51 مليون دولار في شبكة الألياف الضوئية الخاصة لتعزيز الاتصال وتمكين المستقبل الرقمي في المملكة.

وفي خطوة تبرز مكانة المملكة مركزًا إقليميًا للابتكار التقني، أعلنت شركة SkyFive استثمارها بقيمة تبلغ 100 مليون دولار في خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية، مع تركيزها في قيادة قطاع حلول التنقل الجوي المتقدم (AAM) وتعزيز الابتكار في هذا المجال.

وأعلنت شركة “اتش بي إي” توسيع نطاق “صناعة سعودية” في المنطقة، وتوطين حلول HPE Aruba لتعزيز البنية التحتية بشبكات آمنة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.