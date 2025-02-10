سيلزفورس توسع آفاقها في السعودية.. استثمار بـ 500 مليون دولار لدعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي

تماشيًا مع التزامها بالابتكار والنمو الاقتصادي في المنطقة، أعلنت سيلزفورس (ٍSalesforce) اليوم خططها لاستثمار 500 مليون دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية. ويهدف الاستثمار إلى تطوير القوى العاملة من خلال تحسين المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع منظومة الشركاء المحليين لشركة سيلزفورس من أجل دعم المؤسسات المحلية.

وجاء الإعلان ضمن فعاليات مؤتمر ليب 2025 التقني، ويأتي في أعقاب تعهد الشركة خلال منتدى دافوس بتوسيع حضورها في المملكة العربية السعودية عبر افتتاح مقر إقليمي جديد لها في العاصمة الرياض.

ويسلط تنامي اعتماد مؤسسات المنطقة على منصة “إيجنت فورس” من سيلزفورس الضوء على الطلب المتزايد على الحلول المعززة بالذكاء الاصطناعي، ويرسخ التزام الشركة بنشر هذه التكنولوجيا المتقدمة في المملكة.

وكجزء من هذا التوسع، ستنشر سيلزفورس منصة “هايبرفورس” في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع “أمازون ويب سيرفيسيز” (AWS)، وستساهم في تمكين قاعدة العملاء العالميين لشركة سيلزفورس من إدارة أحمال العمل محليًا من خلال بنية تحتية سحابية عامة موزعة. كما يتيح هذا التوسع توفير طرق جديدة للشركات والمواهب المحلية للاستفادة من سيلزفورس ومنتجاتها المبتكرة.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال مارك بينيوف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيلزفورس: “إننا ندخل حقبة جديدة يقوم فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين بالعمل مع العنصر البشري وإحداث تحول في القوى العاملة والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. سنقوم من خلال منصات ’إيجنت فورس‘ و’هايبرفورس‘ ومنظومة الشركاء العالمية المستوى، بدعم المؤسسات بالمملكة خلال مساعيها لزيادة الإنتاجية والنمو ونجاح العملاء إلى مستويات غير مسبوقة”.

تعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي والابتكار من خلال الشراكات الإقليمية

تقوم “إيجنت فورس”، وهي حل تقني مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز فرق العمل ورفدها بوكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين في سير العمل، بمساعدة الشركات حول العالم في توسيع عملياتها باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي. وستساهم منظومة الشراكات مع “كابجيميني” و”ديلويت” و”جلوبانت” و”آي بي إم” و”بي دبليو سي” في توسيع قدرات هذه التكنولوجيا المتطورة في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم حلول وخبرات مخصصة تدعم المؤسسات في سعيها في الوصول إلى آفاق نمو جديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن سيلزفورس ما تزال ملتزمة بتطوير مهارات 30 ألف مواطن سعودي في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز الكبير في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وتعزيز الشمولية. وتتعاون الشركة في سياق هذا التعهد مع جامعة الأميرة نورة (PNU) في الرياض التي تُعد أكبر جامعة للنساء في العالم، من أجل تزويد الطالبات بالتعليم المعزز بالذكاء الاصطناعي وفرص تطوير القوى العاملة. وتساهم هذه الشراكة من خلال الاستفادة من منصة “تريل هيد” (Trailhead)، في رفد الجيل المقبل من القادة النساء في المملكة بالمهارات اللازمة لكي يتفوقن في مجال الاقتصاد الرقمي، ودعم رؤية السعودية 2030 للنمو الشامل.

بدورها قالت الدكتورة آلاء اللحيدان، عميدة التطوير والجودة في جامعة الأميرة نورة: “نحن مسرورون لتعاوننا مع سيلزفورس، إذ يؤكد هذا الاستثمار ثقة الشركة برؤيتنا وقدراتنا، كما يمهد الطريق أمام إجراء تطورات جذرية في مجال التعليم. إننا ملتزمون معًا بالعمل على تعزيز الابتكار وتمكين طلابنا وإحداث أثر إيجابي طويل الأمد على المجتمع”.