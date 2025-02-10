“ساس” تعزز التحول الرقمي في السعودية بحلول متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تشارك ساس الشركة الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، في معرض “ليب 2025” لعرض حلولها المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيزًا لالتزامها تجاه دعم رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وخلال السنوات الأخيرة، برزت المملكة دولة رائدة إقليميًا في التحول الرقمي، وكان ذلك مدفوعًا بمبادرات حكومية أبرزها “رؤية السعودية 2030″، بالإضافة إلى المشهد التكنولوجي الذي يتقدم بوتيرة سريعة. كما اتخذت المملكة نهجًا استباقيًا لتبني الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، الأمر الذي أدى إلى ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للابتكار والثقة.

وقال محمد كيكي، مدير شركة ساس في المملكة العربية السعودية: “في ظل تسارع تبني الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المملكة، تلتزم ساس بتمكين المؤسسات بالأدوات والخبرة المناسبة، وهو ما يؤدي إلى فتح فرص جديدة. وتستثمر الشركة بنشاط في المواهب المحلية، وتقيم علاقات تعاون وثيقة مع الأطراف الرئيسية ذات الصلة لدفع الابتكار في مجال تحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. إننا متحمسون للغاية للمشاركة في “ليب 2025″، وعرض أحدث التقنيات والتطبيقات الواقعية للحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في القطاع العام والمؤسسات المالية وقطاع النفط والغاز”.

وتستفيد الحكومات في جميع أنحاء العالم من حلول ساس التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين البنية التحتية، والحدّ من ممارسات الاحتيال، وتعزيز الأمن. على سبيل المثال: تراقب وكالة البنية التحتية الأوروبية حالياً 15 ألف جهاز استشعار على الجسور والأنفاق والممرات المائية لحظيًا عن طريق استخدام تقنيات التحليلات التي طورتها ساس بالاعتماد على إنترنت الأشياء، مما يضمن السلامة والكفاءة التشغيلية.

وتعتمد وكالات الدفاع والاستخبارات أيضًا على حلول ساس لاتخاذ القرارات الإستراتيجية والتشغيلية. ومن الأمثلة على ذلك، تستخدم إحدى الوكالات الحكومية تقنيات ساس للكشف عن التهديدات الداخلية، ومنع تسريب المعلومات الحساسة التي قد تضر بالأمن القومي.

حلول الذكاء الاصطناعي من ساس لضمان مستقبل أذكى

في معرض “ليب 2025″، ستتعاون ساس مع “مايكروسوفت” و”المعمر لأنظمة المعلومات” لتقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومصممة خصوصًا لتلبية احتياجات مختلف القطاعات. وسيكون بمقدور زوار جناح ساس تجربة ما يلي:

حلول الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية : تُظهر هذه الحلول دور الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في تحسين التنمية الحضرية، وتعزيز الخدمات العامة، وتحسين كفاءة المدن بشكل عام.

آليات التنبؤ والمحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي : ستقدم الشركة عرضًا مدعومًا بالواقع الافتراضي للتحليلات التنبئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للقطاعات، مثل: الحكومة والخدمات المصرفية والاتصالات وشركات الطيران والنفط والغاز.

حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات : تقديم التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف عن الجرائم المالية، وإدارة المخاطر، واتخاذ القرارات الذكية.

بالإضافة إلى ذلك، ستدير ساس جلسة حوارية بعنوان “مراقبة إنترنت الأشياء المدعومة بالذكاء الاصطناعي: ساس على منصة مايكروسوفت أزور”، يقدمها محمد العماري، رئيس حلول الذكاء الاصطناعي واستشارات العملاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في ساس. ومن المقرر أن تقام هذه الجلسة يوم الأربعاء الموافق 12 من فبراير من الساعة 1:40 مساءً حتى 2:00 مساءً، في مسرح “مايكروسوفت ميني”.