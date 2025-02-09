مشاركة قوية لـ”سدايا” في ليب 2025.. ابتكارات تعزز مكانة المملكة كمركز تقني عالمي

انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر ليب 25 اليوم، وتوافد الزوّار إلى منصة DeepFest التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ضمن مشاركتها في المؤتمر بنسخته الرابعة راعيًا إستراتيجيًا للذكاء الاصطناعي، لمشاهدة جهود سدايا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لكي تصبح المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

منصة DeepFest

تُعد منصة DeepFest واحدة من المنصات الابتكارية التي تتبناها “سدايا” لعرض تجارب أبرز رواد الابتكار في الذكاء الاصطناعي وقادة التحول الرقمي من جميع أنحاء العالم بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا وأكثر من 120 جهة لترسخ مكانة المملكة الريادية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وتساهم في تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في المجال بين الأفراد والشركات من مختلف المجالات.

وتشارك “سدايا” في جلسات حوارية متنوعة طوال فعاليات المؤتمر، من بينها مشاركة الدكتورة عريب العويشق، رئيسة التقنيات اللغوية في قطاع الأبحاث والتطوير بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي بسدايا التي تناقش كيفية توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي لدعم الاقتصادات الناشئة.

ويُبرز المهندس صالح بن سالم مصيباح، مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة “توكلنا” إمكانات التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” في جلسة “Super App”، متحدثًا عن خدمات التطبيق وإمكاناته المعززة بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة وتحسين تجربة المستخدم.

وتعرض “سدايا” في جناحها المشارك مجموعة من المشاريع المبتكرة التي تعكس إسهاماتها كممكن تقني للجهات الحكومية في المملكة، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030، مثل: تطبيق “توكلنا” الذي يساهم في تسهيل حياة المواطنين، ومشروع “عيناي” الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين، إضافة إلى منصة “إحسان”، و”صوتك”، ومبادرة “سماي” و”نفاذ”، وغيرها من المبادرات التي عززت مستوى الخدمات الحكومية والتقنية في المملكة.

في جناح #سدايا ضمن #ليب25 نخوض مع زوارنا رحلة استكشافية نحو مستقبل التقنية، حيث نعرض أحدث حلولنا الرقمية المبتكرة التي تعيد تشكيل مشهد البيانات والذكاء الاصطناعي. pic.twitter.com/rtb8RQZtwA — SDAIA (@SDAIA_SA) February 9, 2025