مجمع الملك سلمان يعزز حضور اللغة العربية في التقنية والابتكار في ليب 2025

يُشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في النسخة الرابعة من مؤتمر ليب 2025 الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء بتاريخ 12 من فبراير الجاري.

ويعرض المجمع عبر جناحه الخاص مجموعةً من مشروعاته التقنية واللغوية الرائدة، مُسلطًا الضوء على دوره الريادي في دعم اللغة العربية ضمن مسار الحوسبة اللغوية.

وأشار الأمين العام للمجمع الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، إلى أن مشاركة المجمع في مؤتمر ليب الذي يُعدّ منصة عالمية تجمع بين الابتكار والتقنية تأتي استكمالًا لجهوده في تقديم حلول لغوية متقدمة تدعم التحول الرقمي في المملكة، وإبرازًا لدوره الريادي في مجالات التقنية والحوسبة اللغوية والذكاء الاصطناعي، وذلك بعرض مشروعاته وابتكاراته التي تخدم اللغة العربية بالاستفادة من التقنيات الحديثة.

وأكّد الوشمي أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، مُشيرًا إلى أن المؤتمر يُتيح فرصة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات التقنية والمعرفية؛ إذ تأتي هذه المشاركة في سياق مشاركات متنوعة للمجمع في معارض ومؤتمرات متخصصة بالتقنية والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يطلق المجمع في أثناء مشاركته في مؤتمر ليب 2025 مجموعة من المشروعات ذات الصلة بمسار الذكاء والحوسبة اللغوية؛ مما يعكس التزامه بدعم مسيرة التحول الرقمي وإثراء المحتوى العربي الرقمي، ويؤكد دوره في تمكين اللغة العربية عالميًا، وتعزيز حضورها في مجالات الابتكار والتقنية.

يُشارك #مجمع_الملك_سلمان_العالمي_للغة_العربية في مؤتمر (ليب) ٢٠٢٥م؛ لتقديم مشروعاته التقنيَّة التي تُبرز دوره الرِّيادي في مسار الحوسبة اللُّغوية، وتعزيز حضور اللُّغة العربيَّة في تقنيات الذَّكاء الاصطناعي والمشهد الرَّقمي عالميًّا.#برنامج_تنمية_القدرات_البشرية pic.twitter.com/bjCGbgL1OL — مجْمع الملك سلمان العالمي للغة العربية (@KSGAFAL) February 7, 2025