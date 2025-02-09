مؤتمر “ليب التقني” يعود بنسخة استثنائية.. الحدث الأكثر حضورًا عالميًا ينطلق صباح الأحد

تنطلق صباح الأحد فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر “ليب التقني 2025” الأكثر حضورًا في العالم بمشاركة 18 دولة، وتحت شعار “نحو آفاق جديدة”.

ينظم هذا المؤتمر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “تحالف”، المشروع المشترك بين الاتحاد وشركة “إنفورما” العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري.

ويُعدّ المؤتمر أكبر منصة تقنية عالمية تهدف لمناقشة مستقبل القطاع التقني، وعرض أحدث أنظمة الابتكار، وتبادل الخبرات في هذا المجال، وستستمر فعالياته وجلساته حتى يوم الأربعاء الموافق 12 من فبراير، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

تجارب وفعاليات استثنائية تقودها التكنولوجيا الحديثة

انضم إلينا في #ليب25 لتجربة استثنائية! 🌟 استمع إلى 50 متحدثًا رائدًا في عالم التقنية، و+1000 متحدث يناقشون مستقبل القطاع، لا تفوت الفرصة! سجّل الآن: https://t.co/6atRvpsYsT pic.twitter.com/5BjReJao68 — LEAP (@LEAPandInnovate) February 8, 2025

يلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز في تسخير التحول التقني والرقمي، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المبتكرين، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتعزيز الاستثمار التقني.

ويشارك في ليب 2025 أكثر من 1000 متحدث وخبير تقني دولي، و1800 جهة عارضة، وقرابة 680 شركة ناشئة. ويقدم المؤتمر هذا العام تجارب جديدة للزوار، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية وترفيهية. كما سيساهم مترو الرياض في استقبال ضيوف المؤتمر وتسهيل وصولهم، بالإضافة إلى تحديد مواقع ومسارات لحافلات النقل الترددي، من خلال 125 حافلة، ويمكن للزائر الحصول على خصم من خلال تطبيق “كريم”، وقد اسُتحدث 5 آلاف موقف جديد هذا العام، ليكون الإجمالي 22,500 موقف في محيط الفعالية.‏

ويُعدّ “ليب 2025” واحدًا من أكبر المحافل التقنية في العالم، وهو ما يعكس الدعم المستمر والدائم الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لهذا القطاع، سعيًا لتحقيق المكانة الريادية للمملكة، كأكبر سوق رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يُعدّ منصة استثمارية رائدة، تتيح الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، لاكتشاف آفاق جديدة وواعدة.