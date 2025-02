لدعم التحول الرقمي.. “ثقة” تشارك في “ليب 2025” بجلسات وورش تفاعلية

تشارك شركة ثقة راعيًا إستراتيجيًا لمؤتمر ‏LEAP التقني في دورته الرابعة الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى تاريخ 12 من فبراير الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

وتأتي مشاركة ثقة في مؤتمر “ليب 2025” امتدادًا لحضورها الدائم في المؤتمر التقني العالمي، الذي يستقطب آلاف المبتكرين والمبدعين من مختلف قارات العالم.

وتسعى “ثقة” من مشاركتها في هذا الحدث العالمي، إلى مواصلة حضورها الفعال في مختلف المؤتمرات والمنتديات والفعاليات، داخل المملكة وخارجها، وطرح تجارب الشركة الثرية ومنجزاتها في منظومة التقنية.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات “ليب 2025” مشاركة متحدثين من شركة ثقة في جلسات المؤتمر، وذلك لاستعراض تجاربهم الثرية، وما تقدمه الشركة من إسهامات مؤثرة في منظومة التحول الرقمي في المملكة والعالم حيث يشارك الرئيس التنفيذي لشركة ثقة الأستاذ أيمن الفلاّج في جلسة حوارية بعنوان “تشكيل المستقبل – التنقل والاستدامة”، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 11 من فبراير، وسيشارك نائب الرئيس التنفيذي لحلول الأعمال المهندس أحمد العلولا اليوم في جلسة بعنوان “جسور بمليارات الدولارات: كيف تتنقل شركات يونيكورن وأصحاب رأس المال الاستثماري في طريق النجاح العالمي”.

ويشهد جناح “ثقة” في مؤتمر ليب 2025 عدة ورش عمل تتناول العديد من الموضوعات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي منها: ورشة عن إدارة وتنظيم الحاويات، وورشة عمل عن قياس المعايير اللغوية العربية في فهم التعقيدات القانونية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ورشة عمل عن الأتمتة الذكية والابتكار.

وتعمل شركة ثقة على تقديم خدماتها للقطاعين الحكومي والخاص، لسد احتياجات السوق التقني في المملكة؛ إذ تختص بالعمل على أحدث التقنيات الرقمية ونماذج الأعمال المبتكرة لتصنع التحول الرقمي، وقد حققت “ثقة” العديد من الإنجازات في هذا الصدد، لتصبح ومنذ انطلاقتها الأولى في مجال تخصصها في عام 2012، رقمًا بارزًا في تقديم الحلول الذكية والإبداعية لقطاع التقنية وقطاع الأعمال لدعم التحول الرقمي.

سعدنا بزيارة الرئيس التنفيذي لشركة لين أ. مهند الرشيد لجناح #ثقة في #ليب25، حيث استعرضنا الحلول التقنية المبتكرة التي تدعم مسيرة التحول الرقمي وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية.

