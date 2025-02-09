“الفرع الافتراضي” ومنصات رقمية جديدة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية في السعودية 

ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر التقني الأضخم “ليب 2025” أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية لتعزيز التحول الرقمي في الوزارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكد معاليه أن هذه الإطلاقات تأتي ضمن إطار إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي الهادفة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات بنحو آمن ومبتكر، ودعم وتعزيز التقنية والابتكار في المملكة.

الفرع الافتراضي

من أبرز المنتجات الرقمية التي أطلقتها الوزارة: “الفرع الافتراضي”، الذي يمكّن المستفيدين من الوصول إلى خدمات الوزارة إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع، ويهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال تجربة رقمية فعالة، وتقليل الوقت والجهد، فضلًا عن تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

المنصة الرقمية لضيافة الأطفال

أطلقت الوزارة أيضًا “المنصة الرقمية لضيافة الأطفال” التي توفر لأولياء الأمور حلولًا ذكية تتيح لهم الوصول إلى معلومات دقيقة وشفافة عن مراكز ضيافة الأطفال، مثل: التقييمات، والموقع الجغرافي، والأنشطة، والبرامج المقدمة. وتساهم المنصة في دعم الأسر عبر توفير خيارات مرنة وعالية الجودة لرعاية الأطفال.

منصة التنمية الاجتماعية

وفي إطار دعم قطاع التنمية الاجتماعية، أطلقت الوزارة “منصة التنمية الاجتماعية”، وهي إحدى المنصات القطاعية التي تهدف إلى تلبية احتياجات مستفيدي قطاع التنمية، وتساعد في تعزيز الشفافية والكفاءة، وتسهيل الوصول إلى الموارد اللازمة؛ لتحقيق التنمية المستدامة، كما توفر محطة رقمية واحدة للجمعيات التعاونية، مما يساهم في إلغاء الحاجة إلى زيارة الفروع، وتحفيز مشاركة الأعضاء والمجتمع، والتوسع في تقديم الخدمات للأفراد والجهات الحكومية في القطاع.

يُشار إلى أن هذه الإطلاقات تأتي ضمن إستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز التحول الرقمي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمستفيدين، فقد نجحت الوزارة في أتمتة أكثر من 1000 خدمة وإجراء لخدمة أكثر من 32 مليون مستفيد.

في أولى أيام مؤتمر #ليب25 جناح #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية يشهد إقبالاً واسعاً من الزوار؛ لاستكشاف أحدث الخدمات والتقنيات في سوق العمل والتنمية الاجتماعية. pic.twitter.com/DW6uY74GzZ — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) February 9, 2025