السعودية ترسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي باستثمارات مليارية في ليب 2025

انطلقت اليوم فعاليات الحدث التقني الأبرز ليب 2025 في العاصمة السعودية الرياض، الذي يجمع رواد الابتكار والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، ليؤكد مكانة المملكة مركزًا رئيسيًا للتحول الرقمي ووجهة جاذبة للاستثمارات التقنية.

وشهد المؤتمر في يومه الأول، إعلان استثمارات ومشاريع في قطاع الذكاء الاصطناعي بأكثر من 14.9 مليار دولار، مما يعزز دور المملكة قوة محورية في رسم ملامح المستقبل الرقمي عالميًا.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى تمكين وتنمية المهارات الرقمية، وتحفيز نمو الشركات التقنية الناشئة، مما يعزز الحراك الابتكاري في المملكة، ويرسخ مكانتها مركزًا للتقنية والابتكار، وبيئة جاذبة للشركات التقنية الرائدة عالميًا، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء الإعلان خلال الكلمة الافتتاحية لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، مع انطلاق فعاليات المؤتمر، الذي يستمر حتى الأربعاء القادم بشعار “نحو آفاق جديدة”، مؤكدًا أن هذه الإطلاقات والاستثمارات الضخمة جاءت بدعم وتمكين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لتمكين قطاع التقنية ودعمه تحول المملكة نحو اقتصاد مبتكر ومستدام معتمد على الذكاء الاصطناعي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

ويأتي المؤتمر بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “تحالف” المشروع المشترك بين الاتحاد وشركة “إنفورما” العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري.

استثمارات مليارية في اليوم الأول

أعلنت شركة Groq بالتعاون مع Aramco Digital استثمارًا قدره 1.5 مليار دولار لتوسيع استثمارات الشركة في مجال الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما شهد المؤتمر إعلان شركتي آلات ولينوفو استثمارًا قدره (مليارا دولار) لبناء مركز للتصنيع والتقنية يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتأسيس مقر إقليمي لشركة لينوفو في الرياض.

وترسيخًا لمكانة المملكة مركزًا إقليميًا للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، أعلنت جوجل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية في الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق تجمع عالمي في المملكة لتلبية الطلب الإقليمي والعالمي.

ودعمًا لجهود المملكة في قيادة الذكاء الاصطناعي باللغة العربية عالميًا، أعلنت كوالكوم إتاحة النموذج اللغوي علّام على سحابة كوالكوم للذكاء الاصطناعي، وإطلاق حاسوب ALLaM AI PC وتمكين حلول الذكاء الاصطناعي السحابية للمطورين لدعم الابتكار التقني.

وشهد المؤتمر إعلان Alibaba Cloud إطلاق برنامج تمكين الذكاء الاصطناعي في المملكة، بالإضافة إلى تعاونها مع أكاديميتي طويق وstc لتدريب المواهب الوطنية في التقنيات المتقدمة، والإسهام في تشكيل مستقبل رقمي مبتكر مستدام.

وتمكينًا للمواهب الوطنية الرقمية، أعلنت شركة databricks استثمارها مبلغًا قدره 300 مليون دولار في بناء خدمات PaaS المتكاملة لتمكين مطوري التطبيقات من الابتكار، والإسهام في تنمية مهارات الكفاءات الوطنية في هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم نمو الاقتصاد الرقمي.

وأعلنت شركة SambaNova استثمارًا بقيمة تبلغ 140 مليون دولار لإنشاء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانة المملكة مركزًا إقليميًا للابتكار.

وتعزيزًا لريادة المملكة مركزًا إقليميًا للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات، أعلنت شركة KKR بالشراكة مع gulf data hup الاستثمار في تطوير مراكز بيانات بسعات تصل إلى 300 ميجاواط.

وانطلاقًا من السعودية أعلنت sales force استثمارها في بناء منصة Hyperforce لخدمة عملاء الشركة في المنطقة من خلال المملكة العربية السعودية باستثمار قدره 500 مليون دولار.

وتعزيزًا للبنية التحتية والابتكار الرقمي إقليميًا أعلنت Tencent Cloud استثمارها مبلغًا يبلغ 150 مليون دولار لإطلاق أول منطقة سحابية لـTancent Cloud في الشرق الأوسط من المملكة مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي.