ميتا تخطط لاستثمارات كُبرى في تقنيات الواقع الافتراضي والنظارات الذكية

تعتزم شركة ميتا ضخ استثمارات ضخمة في تقنيات الواقع الافتراضي والنظارات الذكية، وقد تنفق ما يصل إلى 100 مليار دولار في هذا المجال خلال عام 2025 الجاري، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز في تقرير أخير.

ووفقًا لأحدث تقرير مالي صادر عن ميتا، فقد استثمرت الشركة نحو 20 مليار دولار في قسم Reality Labs العام الماضي، وهو القسم المسؤول عن تطوير نظارات ميتا الذكية (Ray-Ban)، ونظارات Quest VR.

ومع أن هذه الاستثمارات لم تحقق عوائد كبيرة بعدُ، فإن بعض المؤشرات تبدو إيجابية للشركة؛ إذ باعت ميتا أكثر من مليون وحدة من نظارات Ray-Ban الذكية، وهو رقم قد لا يكون كبيرًا مقارنةً بمبيعات الهواتف الذكية، لكنه يعد إنجازًا مهمًا لتقنية ما زالت في بداياتها.

وتشير هذه الأرقام إلى أن ميتا تسعى إلى تطوير أجهزة قد تصبح في المستقبل بديلة للهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، كما أنها تبحث عن مصادر جديدة للإيرادات بعيدًا عن خدماتها التقليدية.

وما زال قسم Reality Labs في ميتا بعيدًا عن تحقيق الأرباح، إذ لم تتجاوز إيراداته العام الماضي 2.1 مليار دولار، في حين بلغت خسائره التشغيلية 17.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% عن العام السابق.

وتعمل ميتا حاليًا على تطوير ثلاثة نماذج جديدة من النظارات الذكية، منها إصدار محدث من نظارات Ray-Ban يحتوي على شاشة مدمجة، بالإضافة إلى نظارات ذكية أخرى موجهة للرياضيين.

وتستثمر شركات أخرى مثل آبل وسامسونج وجوجل في تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، لكن ميتا تبدو أكثر التزامًا برؤية تجعل الواقع المختلط مستقبلًا جديدًا للتكنولوجيا بين أيدي المستهلكين.

وطوّرت جوجل نظام Android XR المُخصص لمنتجات الواقع الممتد بالتعاون مع سامسونج التي تستعد لإطلاق أولى نظاراتها المعتمدة عليه خلال هذا العام، في حين أطلقت آبل نظارة Vision Pro العام الماضي، وسط تقارير تشير إلى ضعف مبيعاتها حتى الآن.