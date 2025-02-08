مايكروسوفت تضلل المستخدمين الراغبين في إزالة متصفح إيدج

في خطوة جديدة لإبقاء المستخدمين مرتبطين بمتصفح إيدج، أطلقت مايكروسوفت صفحة دعم رسمية بعنوان “كيفية إلغاء تثبيت Microsoft Edge“، لكنها في الواقع ليست دليلًا حقيقيًا، بل مجرد محاولة للتقليل من شأن متصفح جوجل كروم، وإقناع المستخدمين بعدم الانتقال إليه.

وبدلًا من تقديم طريقة مباشرة لإزالة المتصفح، تبدأ الصفحة برسالة تسأل المستخدم عن كونه راغبًا حقًا في إلغاء تثبيت Edge، ثم تستعرض قائمة طويلة من مزايا المتصفح، مثل التكامل مع روبوت الذكاء الاصطناعي Copilot، وأداة التصميم Designer، ومساعد التسوق، وميزة القراءة بصوت عالٍ، وغيرها.

وأما الغريب في الأمر أن الصفحة لا تذكر أي متصفح آخر باستثناء جوجل كروم، مما يوضح أن الهدف الأساسي هو منع المستخدمين من الانتقال إلى متصفح جوجل الذي يُعد أكثر المتصفحات انتشارًا في العالم.

وتدّعي مايكروسوفت في الصفحة أن “إيدج” هو المتصفح الوحيد الذي يقدم تجربة Copilot مدمجة، مع أن هذه أدوات الذكاء الاصطناعي تعمل في كافة المتصفحات، وليس فقط متصفحها.

وسلّطت مايكروسوفت الضوء على مزايا الأمان في المتصفح، مثل SmartScreen و Password Monitor، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، إذ تدّعي أن Edge يمنح المستخدمين 25 دقيقة إضافية من عمر البطارية مقارنةً بكروم.

ومع أن الصفحة تحمل عنوان “كيفية إلغاء تثبيت Microsoft Edge”، فإنها لا تحتوي على أي تعليمات حول كيفية حذفه فعليًا. والأسوأ من ذلك، أنها لا تذكر أن المتصفح لا يمكن إزالته إلا داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أُجبرت مايكروسوفت على منح المستخدمين حرية الاختيار. أما في بقية أنحاء العالم، فلا يمكن إلغاء التثبيت إلا باستخدام أدوات خارجية.

ويأتي هذا بعد الجدل الأخير حول خداع محرك بحثها “بينج” المستخدمين عبر التنكر في شكل جوجل لجذب المزيد من عمليات البحث. وبعد موجة انتقادات، تراجعت مايكروسوفت عن ذلك التصميم المضلل.