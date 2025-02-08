“فيرتف” تدعم التحول الرقمي في السعودية بحلول تقنية متطورة في ليب 2025

تشارك شركة فيرتف (Vertiv) في النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر ليب 2025 الذي يُقام في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، والذي ستبدأ فعالياته غدًا وتستمر حتى الثاني عشر من فبراير الجاري.

ويُعدّ هذا الحدث التقني البارز الذي اكتسب شهرة واسعة منذ انطلاقه عام 2022، منصة إستراتيجية لشركة فيرتف لعرض أحدث ابتكاراتها في حلول الطاقة والتبريد المصممة خصوصًا لتلبية احتياجات العصر الرقمي الحديث.

تتعاون فيرتف -المزود العالمي الرائد لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال- في هذا الحدث مع شريكها الحصري للتوزيع، شركة محمد منصور الرميح (MMR KSA)، بالإضافة إلى شركتي “مايندوير” و”إنجرام مايكرو”، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتعزيز الشراكات الإقليمية ودعم مسيرة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط.

وسيحظى زوار جناح شركة فيرتف في المؤتمر بفرصة فريدة للتفاعل مع فريق فيرتف المتخصص، والاطلاع على أحدث الابتكارات التقنية المصممة لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من الحوسبة السحابية وصولًا إلى البنية التحتية للحوسبة الطرفية.

وتعتزم فيرتف تسليط الضوء على نظام Vertiv SmartCabinet الرائد، وهو حل متكامل ومغلق بالكامل ضمن وحدة رف واحدة، صُمم خصوصًا ليلبي متطلبات تطبيقات الحوسبة الطرفية بكفاءة، فهو يجمع بين التبريد الفعّال، وإدارة الطاقة والحماية البيئية الأساسية.

وسيحظى زوار جناح “مايندوير” بفرصة فريدة لاستكشاف وحدة تجريبية من نظام Vertiv SmartCabinet ID، مما يتيح لهم تجربة مباشرة لهذا الحل المبتكر والمصمم للنشر في غضون أيام وتركيبه في غضون ساعات.

وبالإضافة إلى عرض أحدث ابتكاراتها في مجال الأجهزة، ستقدم فيرتف تجربة تفاعلية مميزة بتقنية الواقع الافتراضي في أجنحة شركائها؛ ما يتيح للزوار استكشاف منتجاتها ضمن بيئة ثلاثية الأبعاد غامرة من خلال تطبيق Vertiv XR. وهذا يساعد في تقديم رؤية شاملة ومفصلة لحلول فيرتف، ويساعد الشركات والزوار في فهم كيفية تكامل هذه الحلول مع البنية التحتية الرقمية الحيوية.

وقال تاسوس بيباس، المدير الإقليمي لشركة فيرتف في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى: “تعكس مشاركتنا في معرض ومؤتمر ليب 2025 التزامنا العميق بالمساهمة في رسم ملامح مستقبل تصميم مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط عبر نهج تعاوني وشراكات إستراتيجية. ومع تسارع المملكة في تنفيذ رؤيتها الطموحة لتبني الذكاء الاصطناعي، يزداد الطلب على بنية تحتية قوية ومرنة أكثر من أي وقت مضى. فقد أُعلنت استثمارات تبلغ قيمتها 100 مليار دولار في مشاريع الذكاء الاصطناعي خلال عام 2024 في المملكة؛ مما يعكس الحاجة المتزايدة إلى حلول مبتكرة تدعم هذا التحول الرقمي المتسارع. ونحن في فيرتف على أتم الاستعداد لأداء دور محوري في تنفيذ هذه المشروعات، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع عملائنا وشركائنا خلال الحدث لعرض الحلول المتقدمة التي تمكّن النمو المستدام وتدعم خارطة طريق التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي في المنطقة”.