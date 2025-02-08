سامسونج تطرح هواتف Galaxy S25 للبيع عالميًا

بدأت سامسونج إتاحة هواتف Galaxy S25 الرائدة الجديدة في العديد من الدول حول العالم عبر متاجرها الرسمية والإلكترونية، بالإضافة إلى شركات الاتصالات ووكلائها المعتمدين.

وكانت سامسونج قد فتحت باب الحجز الأولي لتلك الهواتف عقب الإعلان الرسمي، وقد حصل بعض العملاء بالفعل على الوحدات التي حجزوها مبكرًا حتى قبل الإطلاق الرسمي العالمي.

وتضم السلسلة 3 هواتف مختلفة، منها إصدار أساسي وإصدار بلس Galaxy S25 Plus بالإضافة إلى إصدار ألترا Galaxy S25 Ultra، وهي تأتي جميعها بترقية في المواصفات الفنية، إذ تحمل معالج Snapdragon 8 Elite الذي يُعد أحدث معالجات كوالكوم المتوفرة للأجهزة المحمولة.

وتطرح سامسونج هواتفها الجديدة بسعر يبدأ من 800 دولارٍ أمريكي للإصدار الأساسي Galaxy S25، و 1000 دولارٍ أمريكي لهاتف Galaxy S25 Plus. وأما هاتف Galaxy S25 Ultra فيبدأ سعره من 1300 دولارٍ أمريكي، أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية في كل دولة على حدة.

ومن الجدير بالذكر أن سامسونج ما زالت توفر عروضًا مغرية لتشجيع العملاء على اقتناء هواتف Galaxy S25، ومنها إمكانية الحصول على ضعف السعة التخزينية بالسعر نفسه عند الشراء المبكر، أو الحصول على قسيمة مشتريات من الشركة لاستخدامها في التسوق من موقعها الإلكتروني، أو ملحقات مجانية مثل السماعات اللاسلكية، كما توفر إمكانية استبدال الهواتف القديمة في بعض الدول.

وتُقدّم سامسونج اشتراكًا مجانيًا لمدة قدرها ستة أشهر في خدمة الذكاء الاصطناعي المميزة من جوجل Gemini Advanced مع مساحة تخزين سحابية قدرها 2 تيرابايت للعملاء الذين يشترون أيًا من الإصدارات الجديدة.