حلول اتصالات مبتكرة تقدمها “سلام” في مؤتمر ليب 2025

أعلنت شركة «سلام» السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، رعايتها لمؤتمر ليب 2025 (LEAP 2025) الحدث التقني العالمي البارز والحائز على جوائز مرموقة، والذي يعقد في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، خلال المدة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير 2025، تحت شعار “نحو آفاق جديدة”.

ستعرض «سلام» أحدث تطوراتها في حلول الاتصالات والاستدامة، وشبكات الجيل الخامس (5G)، والحوسبة الطرفية المتعددة الوصول (MEC)، بالإضافة إلى الأمن السيبراني، والروبوتات، والخدمات المصممة لتمكين الأفراد والشركات.

وقال المهندس أحمد العنقري الرئيس التنفيذي لشركة سلام: “نفخر في «سلام» بأننا في طليعة الشركات التي تعيد تعريف مسار التكنولوجيا، ليس فقط من خلال قيادة التحول الرقمي والاستدامة في المملكة، ولكن أيضًا من خلال تطوير علامتنا التجارية. وانطلاقًا من كوننا مزود رائد للبنية التحتية الرقمية ونتمتع بأساس قوي في الاتصالات، نعمل الآن على توسيع آفاقنا إلى مجالات رحبة”.

وأضاف: “إن مشاركتنا ورعايتنا لمؤتمر ليب 2025 تجسد رحلتنا نحو الابتكار ودعمنا القوي لطموحات الاقتصاد الرقمي، ودعم رؤية المملكة 2030. وهدفنا هو تسخير قوتنا في التقنية والابتكار لتقديم حلول هادفة تعود بالنفع والفائدة على الشركات والمجتمع ككل، من خلال تزويدهم بحلول مبتكرة تبرز خبرتنا العريقة في مجال الاتصالات والأمن، مع التأكيد على التزامنا بتحقيق الاستدامة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومجتمع الأعمال

مع وجود أكثر من 500 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل حاليًا في المملكة العربية السعودية، تلتزم «سلام» بتعزيز قدراتها الرقمية وأمنها. وتسعى إلى تلبية الاحتياجات المتجددة لمجتمع الأعمال من خلال تقديم حلول متميّزة مثل: خدمات جدار الحماية الافتراضي، وخدمات التطبيقات السحابية، والوصول إلى الإنترنت المخصصة، والخدمات الصوتية. كما وضعت نهجًا شاملًا لإدارة خدمات تقنية المعلومات صممت خصوصًا لتناسب متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة. فضلًا عن جهود الشركة في دعم نمو وفاعلية الأعمال التجارية، وضمان تجهيزها بنحو جيد لزيادة قدرتها على المنافسة.

الأمن السيبراني واكتشاف التهديدات

في عام 2024، تعرضت المملكة لتحديات في مجال الأمن السيبراني من 72 جهة تهديد مختلفة، بالإضافة إلى 88 هجومًا استهدف قطاعات حيوية مثل التصنيع، وتكنولوجيا المعلومات، والإنشاءات.

في مؤتمر ليب 2025، ستعرض «سلام» حلولًا متطورة لمواجهة التهديدات المتغيرة. ويُعد (SalamBot)هو حل أمني روبوتي يقوم بدوريات بنحو مستقل، ويوفر مراقبة بالفيديو بزاوية تبلغ 360 درجة، وقدرات اكتشاف مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر حل (سياج) Siyaj مجموعة شاملة للأمن الذكي للمكاتب. وتقدم هذه الحلول نظامًا متكاملًا من إجراءات التحكم المتقدمة، لضمان سير العمل بطريقة آمنة وسلسة.

حلول الذكاء الاصطناعي لدعم الاستدامة

بلغت قيمة سوق تقنية الاستدامة الخضراء في المملكة مبلغ 5.3 مليارات دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 12.83 مليار دولار بحلول عام 2030. تحتل جهود «سلام» في مجال الاستدامة الصدارة من خلال نجاحها في تنفيذ حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم إدارة فعّالة للنفايات، وإدارة ذكية للمرافق. وقد صممت هذه الأدوات المبتكرة لتحسين استخدام الموارد، وتعزيز الاستدامة البيئية. بالإضافة إلى ذلك، تعرض الشركة حلولًا قوية لإدارة الأسطول، ونظام مراقبة البيئة (Sustainex)، الذي يعكس التزام «سلام» بتحقيق الكفاءة التشغيلية وحماية البيئة بأحدث التقنيات.

نشر تقنية الجيل الخامس 5G

تقدر قيمة سوق تقنية الجيل الخامس 5G في المملكة بنحو 2.1 مليار دولار في عام 2023، ومن المُتوقع أن تصل إلى 13.41 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 36%. وفي ظل هذا النمو المتزايد، تعمل «سلام» بفاعلية لنشر تقنية الجيل الخامس بهدف تعزيز مستقبل الاتصالات. وتتضمن خدماتها لتقنية 5G حلول الحوسبة الطرفية المتعددة الوصول (MEC)، وهو نهج تحويلي لتعزيز الشبكات الخاصة، وتقنية الألياف إلى الغرف (FTTR-B) المتقدمة التي تقدم أداءً فائقًا للإنترنت مع استقرار وسرعة عالية.

وتؤكد هذه المبادرات استثمار «سلام» في توفير خدمات اتصال فائقة السرعة، وتقليل زمن الوصول، لإحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في حلول الاتصال التجارية.