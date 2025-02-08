“السعودية الرقمية” في ليب 2025.. بوابة الابتكار في الخدمات الحكومية الذكية

تشارك أكثر من 45 جهة حكومية في معرض “السعودية الرقمية“، الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية تحت شعار “وطن مُبتكر”، وذلك بهدف تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رقمية رائدة، وإبراز إنجازات التحول الرقمي.

ويُقام المعرض ضمن فعاليات مؤتمر “ليب 2025″، الذي يُعقد في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في ملهم خلال المدة الممتدة من 9 إلى 12 من شهر فبراير الجاري.

وتأتي مشاركة “السعودية الرقمية” لاستعراض الجهات الحكومية منتجاتها وخدماتها الرقمية المعتمدة على نماذج مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة، التي يركز عليها مؤتمر ليب لكونه يمثل منصة عالمية، وحدثًا فريدًا لتقنيات المستقبل ومحترفي التقنية من جميع أنحاء العالم. ففي هذا المؤتمر تتجمع أعظم العقول في العالم من الشركات الرائدة في مجال التقنية والرواد الملهمين من الشركات العالمية الناشئة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على قصص النجاح في التحول الرقمي للجهات الحكومية، ودورها في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتشمل فعاليات المعرض توقيع (27) اتفاقية ومذكرة تفاهم، وأكثر من (30) إعلانًا وإطلاقًا رقميًا، بالإضافة إلى تنظيم ما يزيد على (20) جلسة حوارية وورشة عمل في مجالات التحول الرقمي، وغيرها العديد.

ويُعد معرض “السعودية الرقمية” منصة متكاملة لتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، بهدف تقديم خدمات رقمية متقدمة تتسم بالكفاءة والابتكار، ويعكس التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات؛ لتقديم حلول استباقية ومبادرات متميزة، من خلال استقطاب نخبة من الخبراء والمبتكرين في المجال الرقمي، مما يُساهم في ترسيخ مكانة المملكة كقوة رقمية عالمية، وتعزيز تنافسيتها ضمن الاقتصاد الرقمي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تجعل التحول الرقمي ركيزة أساسية لمسيرة التطوير والتنمية.