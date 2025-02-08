“إتش بي إي” تقدم تجربة تفاعلية فريدة بالذكاء الاصطناعي وحلول سحابية مبتكرة في “ليب 2025”

تشارك شركة هيوليت باكارد إنتربرايز التي تُعرف باسم إتش بي إي (HPE) في معرض ومؤتمر “ليب 2025″، لعرض أحدث ابتكاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية الهجينة، والشبكات، مع التركيز في أحدث تطورات مبادرة “صُنع في السعودية”، التي تعكس التزامها بدعم السوق السعودي وتعزيز الابتكار المحلي.

سيُقام مؤتمر “ليب 2025” في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال المدة الممتدة من 9 إلى 12 من فبراير الجاري. ويُعدّ من أبرز الفعاليات التقنية في الرياض، ومنصة عالمية تُساهم في تسريع الابتكار والتحول الرقمي في المنطقة. ويجمع الحدث نخبة من العقول المبتكرة وقادة التكنولوجيا، بالإضافة إلى الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، مما يوفر فرصًا متميزة لتبادل المعرفة، ومواكبة أحدث التوجهات التقنية، وبناء شراكات إستراتيجية تدعم مستقبل التكنولوجيا.

وفي إطار مشاركة الشركة في ليب 2025 أكد محمد الرحيلي -المدير التنفيذي في الشرق الأوسط للشركة- أن مشاركة “إتش بي إي” في معرض ومؤتمر ليب 2025 تمثل فرصة إستراتيجية لتعزيز الشراكات واستعراض أحدث الابتكارات التقنية التي تدعم رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تمكين التحول الرقمي في المملكة عبر حلول متطورة في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية للشبكات، مما يساهم في رفع كفاءة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية.

وتتيح الشركة لزوار جناحها في المعرض، تجربة تفاعلية مع نسخة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من المدير التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط محمد الرحيلي، وذلك باستخدام تقنية Proto التي تُعد أول منصة اتصالات هولوجرافية ثلاثية الأبعاد في العالم؛ مما يُظهر الإمكانات الاستثنائية للذكاء الاصطناعي في توسيع نطاق التفاعل وتعزيز الإنتاجية وتسريع الابتكار.

كما سيحظى الزوار بفرصة الالتقاء بخبراء الشركة التقنيين والمشاركة في تجارب عملية تشمل أحدث حلول الذكاء الاصطناعي، ومنها: HPE Private Cloud AI، الذي طُوّر بالتعاون مع شركة إنفيديا، والذي يتيح نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) خلال ثوانٍ؛ مما يعزز قدرات المؤسسات في معالجة البيانات الضخمة بكفاءة عالية.

وتشمل التجارب التفاعلية في جناح الشركة تحدي السرعة مع تقنية HPE GreenLake، حيث يمكن للحضور اختبار مهاراتهم في بناء بيئة تكنولوجية متكاملة باستخدام الحل السحابي الهجين. وستكرم الشركة الفائزين الذين يكملون التحدي بأسرع وقت.

كما تعرض الشركة حلول “الملاعب الذكية” وتجربة المشجعين، حيث تقدم “إتش بي إيه أوربا للشبكات” بنية تحتية متطورة تُستخدم في أشهر الملاعب العالمية لضمان اتصال آمن وموثوق للجماهير، مما يعزز تجربة الحضور في الفعاليات الكبرى. وسيتمكن زوار “الحافلة الذكية البرتقالية” من استكشاف كيفية تحسين هذه التقنيات لتوفير بيئة تفاعلية أكثر تطورًا داخل الملاعب.

مبادرة “صُنع في السعودية”

وتعرض الشركة خلال الحدث أيضًا آخر مستجدات مبادرة “صُنع في السعودية” التي أطلقتها خلال فعاليات معرض ومؤتمر “ليب 2024″، فقد قدمت خوادم إتش بي إي “صناعة سعودية”، وذلك عقب افتتاح منشأة الإنتاج الجديدة الخاصة بها في الرياض. ويُعد هذا المشروع خطوة نوعية نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز مكانة المملكة مركزًا إقليميًا لتقنيات المعلومات والبنية التحتية السحابية.

وفي إطار التزامها بالاستدامة، تكشف “إتش بي إي” عن أول نظام تبريد سائل بالكامل بنسبة تبلغ 100% يوفر كفاءة طاقة عالية مع تخفيض استهلاك التبريد بنسبة تبلغ 90% مقارنة بالأنظمة التقليدية، مما يعكس جهود الشركة في تقديم حلول تقنية متطورة وصديقة للبيئة.