 OmniHuman-1.. بايت دانس تعلن نموذجًا فائق الواقعية لتوليد الفيديو

كشفت شركة بايت دانس الصينية، المالكة لمنصة تيك توك، عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم OmniHuman-1، وهو يَعِد بتحسين مقاطع الفيديو المولّدة بالذكاء الاصطناعي بنحو 10 أضعاف مقارنةً بالنماذج الحالية، وفقًا لما تزعمه الشركة.

وعلى عكس الأساليب التقليدية التي تعتمد على الأوامر النصية لإنشاء مقاطع الفيديو، يستخدم OmniHuman-1 الصور كمدخلات أساسية، إذ يمكنه معالجة الصور الشخصية والرسوم الكرتونية. وبعد ذلك، يمكن للمستخدمين إضافة مقاطع صوتية أو مرئية، لينشئ النموذج مقطع فيديو يحاكي الحركة الواقعية للشخصية في الصورة.

ويتميز OmniHuman-1 بمستوى واقعية مذهل، مما قد يجعل من الصعب التمييز بين مقاطع الفيديو الحقيقية وتلك التي يُنتجها الذكاء الاصطناعي، وفقًا للشركة.

وقد يكون هذا النموذج خطوة كبيرة نحو تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للشركات المتنافسة في هذا المجال، وهو تجاوز تأثير “الوادي الغريب”، حتى تصبح الشخصيات المولّدة بالذكاء الاصطناعي أكثر إقناعًا من الناحية البصرية.

وفي ظل الإمكانات الثورية لنموذج OmniHuman-1، تزداد المخاوف من التحسينات الكبيرة لمقاطع الفيديو المولّدة بالذكاء الاصطناعي، وإمكانية توظيفها بنحو غير مشروع. لذا، تبقى مسؤولية الشركات المطوّرة إيجاد آليات موثوقة لكشف المحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي، وتمييزه بوضوح لمنع الخداع والاحتيال.

ويأتي إطلاق OmniHuman-1 وسط سباق متسارع في قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ تخطط بايت دانس لاستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لوكالة رويترز.

ومن جهة أخرى، تعمل OpenAI على نموذج Sora، في حين تطوّر جوجل نموذج Veo، وهو أيضًا من النماذج المُخصصة لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، ويَعد بإمكانيات مبهرة.