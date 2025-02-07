Mistral تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي Le Chat لأندرويد و iOS

أعلنت شركة Mistral الفرنسية الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي مجموعة من التحديثات الجديدة لمساعدها الذكي Le Chat، شملت تحسينات كبيرة في واجهة الويب، وإطلاق تطبيق خاص للهواتف والأجهزة اللوحية بنظامي أندرويد و iOS.

وتطوّر Mistral نماذج لغوية ضخمة خاصة بها، مثل نموذج Mistral Large ونموذجها المتعدد الوسائط Pixtral Large، المتاحين للاستخدام التجاري عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو من خلال منصات الحوسبة السحابية مثل Azure AI Studio و Amazon Bedrock و Google Vertex AI. كما تُصدر الشركة نماذج مفتوحة المصدر بترخيص Apache 2.0.

وينافس مساعد Mistral الذكي Le Chat مباشرةً مساعدات ذكية أخرى مثل ChatGPT، و Gemini و Claude و Copilot وغيرها، ومن المتوقع أن تزيد معدلات انتشاره بين المستخدمين مع إتاحة تطبيق مخصص له في الأجهزة المحمولة.

وخلال الأشهر الماضية، تطوّر Le Chat ليصبح مساعدًا ذكيًا أكثر كفاءة، مع إضافة ميزة البحث عبر الإنترنت وتوفير مصادر موثوقة نهاية العام الماضي، إلى جانب مزايا مثل توليد الصور، والتفاعل عبر مساحة عمل حرة لتحرير النصوص أو الأكواد البرمجية، وهي مزايا مماثلة للمزايا الموجودة في ChatGPT.

ووقّعت Mistral حديثًا اتفاقية واسعة النطاق مع وكالة الأنباء الفرنسية AFP، لضمان استناد النتائج إلى مصادر موثوقة. ومع ذلك، يفتقر التطبيق حتى الآن إلى وضع التفاعل الصوتي، وهو ما قد يشكّل عائقًا أمام المستخدمين الذين يعتمدون على الأوامر الصوتية في التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

ومع التحديث الجديد، أطلقت Mistral خطة اشتراك مأجورة تحمل اسم Le Chat Pro، بسعر قدره 15 دولارًا شهريًا، دون الكشف عن النموذج المُستخدم في تلك الخطة بنحو واضح.

ويوفر الاشتراك أيضًا حدود استخدام أعلى، بالإضافة إلى خيار إلغاء مشاركة بيانات المستخدم مع الشركة، وهو أمر يجب الانتباه إليه عند استخدام خدمات الشركة مجانًا.

ولا تدّعي Mistral أن نماذجها أفضل من منافسيها، لكنها تؤكد أن منتجاتها تتفوق في بعض الجوانب. على سبيل المثال، تزعم الشركة أن المساعد الذكي Le Chat يعمل على أسرع محركات الاستدلال في العالم، إذ يمكنه توليد ما يصل إلى 1000 كلمة في الثانية، وهو ما يجعله أسرع من ChatGPT 4o في بعض الحالات.

وتشير Mistral إلى أن قدراتها على توليد الصور تتفوق على ChatGPT و Grok، والسبب في ذلك هو اعتمادها على نموذج Flux Ultra من شركة Black Forest Labs، وهو من أقوى نماذج توليد الصور المتاحة حاليًا.

وتحاول Mistral كسب اهتمام مستخدمي الذكاء الاصطناعي عبر تقديم بديل سريع وفعّال. ومع ذلك، فإن التطبيق يواجه منافسة قوية، إذ تحتل تطبيقات ChatGPT و DeepSeek و Gemini مراكز متقدمة في قائمة أكثر التطبيقات تنزيلًا في متاجر التطبيقات.