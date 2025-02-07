بسبب الضغط الكبير.. DeepSeek تقيّد الوصول إلى خدماتها

واجه العديد من المستخدمين صعوبات كبيرة في الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة DeepSeek الصينية خلال الأيام الماضية. ووفقًا لإشعار نُشر على موقع الشركة الرسمي، فقد أكّدت DeepSeek أن هذه المشكلات ناجمة عن الضغط الكبير على خوادمها، بسبب الإقبال الشديد على خدماتها، مما اضطرها إلى تقييد الوصول إليها مؤقتًا.

ونتيجة لذلك، أعلنت DeepSeek أيضًا إيقاف إعادة شحن أرصدة واجهة برمجة التطبيقات (API) مؤقتًا. وبذلك، لن يتمكن المستخدمون الذين نفد رصيدهم من إضافة المزيد من الأرصدة إلى حساباتهم حتى تعود الشركة إلى الوضع الطبيعي. ومع ذلك، يمكن للذين لديهم رصيد مُتاح استخدامه دون أي قيود، وبررت الشركة تلك الإجراءات بأنها من أجل “الحفاظ على استقرار الخدمة”.

ولم تحدد DeepSeek موعدًا محددًا لاستعادة خدماتها بالكامل، مما يترك المستخدمين في حالة ترقب لحين حل المشكلة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول مرة تواجه فيها DeepSeek مشكلات تتعلق بالخوادم؛ فعند إطلاق خدماتها أول مرة، تعرضت الشركة لهجمات إلكترونية مُنسّقة من نوع DDoS، وهي تهدف إلى إغراق الخوادم بكميات ضخمة من الأوامر بهدف تعطيلها، مما أجبر DeepSeek حينها على تقييد تسجيل المستخدمين الجدد مؤقتًا.

وتبدو المشكلة هذه المرة مختلفة؛ لأنها ليست ناجمة عن هجمات إلكترونية، بل بسبب الإقبال الضخم على خدمات الشركة، إذ تحظى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باهتمام واسع نظرًا إلى أساليب تدريبها الفريدة، وكفاءتها، بالإضافة إلى أسعارها التنافسية.

وتعتمد DeepSeek على طريقة التقطير (Distillation) بدلًا من استخدام البيانات في صورتها الأولية كما تفعل النماذج التقليدية، مما يجعلها أكثر كفاءة، وأقل استهلاكًا للموارد. وصرّحت الشركة سابقًا بأنها أنفقت 6 ملايين دولار فقط على تدريب نموذجها، لكن تقريرًا حديثًا أشار إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون 1.6 مليار دولار بفارق شاسع عن الرقم الذي أعلنته الشركة.

وحتى الآن، لا يوجد إطار زمني واضح لحل هذه المشكلات، مما يعني أن المستخدمين سيضطرون إلى الانتظار حتى تجد الشركة حلولًا مستدامة لمنع تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.