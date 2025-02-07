بريطانيا تضغط على آبل لإنشاء “باب خلفي” في iCloud للتجسس على المستخدمين

كشف تقرير جديد نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الحكومة البريطانية تمارس ضغوطًا على شركة آبل لإنشاء باب خلفي في خدمة iCloud يتيح لها الوصول إلى بيانات المستخدمين، ليس فقط داخل المملكة المتحدة، بل على مستوى العالم.

ووفقًا للتقرير، فإن السلطات البريطانية تسعى إلى الوصول إلى البيانات المُخزّنة في iCloud، وخاصةً المحتوى المشمول في ميزة الحماية المتقدمة للبيانات (ADP)، التي توفر تشفيرًا شاملًا يمنع حتى آبل نفسها من الاطلاع على بيانات المستخدمين.

وطرحت آبل ميزة الحماية المتقدمة للبيانات (ADP) نهاية عام 2022، وهي تغطي مجموعة واسعة من البيانات الحساسة، ومنها النسخ الاحتياطي للأجهزة والرسائل، والملفات المُخزّنة في حساب آي كلاود، بالإضافة إلى الملاحظات والصور والتذكيرات والإشارات المرجعية في سفاري والملاحظات الصوتية وغيرها.

وبسبب طبيعة هذه الميزة، فإن فقدان البيانات يعني عدم قدرة آبل أو أي جهة أخرى على استعادتها.

وحتى مع تلك الضغوط، تشير مصادر واشنطن بوست إلى أن آبل لن تمتثل لهذا الطلب، وقد تلجأ بدلًا من ذلك إلى إيقاف ميزة الحماية المتقدمة للبيانات (ADP) في المملكة المتحدة. لكن هذا الحل قد لا يرضي السلطات البريطانية، التي تسعى إلى الوصول إلى بيانات كافة مستخدمي iCloud، وليس فقط المستخدمين في بريطانيا.

وبحسب التقرير، فإن آبل تلقت إشعارًا تقنيًا الأسبوع الماضي يلزمها بمساعدة السلطات في فك تشفير البيانات عند الطلب، استنادًا إلى قانون صدر في عام 2016.

وفي حال خضعت آبل لمطالب الحكومة البريطانية، فلن يُسمح لها بإبلاغ المستخدمين بأن ميزة الحماية المتقدمة للبيانات لم تعد آمنة كما يعتقدون. وتبرر السلطات البريطانية طلبها بأن التشفير القوي يساعد المجرمين والإرهابيين في إخفاء أنشطتهم.

ويعارض خبراء الأمن السيبراني هذه الحجج. وقد نقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن متخصصين قولهم إن المجرمين سيبحثون عن بدائل أخرى لتجنب المراقبة، وسيكون المستخدم العادي الذي سيفقد خصوصيته المتضرر الحقيقي.

وتشير التقارير إلى أن آبل تدرس الطعن في القرار، كما أن الحكومة البريطانية تستهدف جوجل أيضًا، نظرًا إلى أن الشركة توفر نسخًا احتياطية مشفرة تلقائيًا لمستخدمي أندرويد منذ عام 2018.