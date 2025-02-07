أسوس تكشف رسميًا عن هاتف ZenFone 12 Ultra بمزايا متطورة

كشفت شركة أسوس عن هاتفها الرائد الجديد ZenFone 12 Ultra، الذي يأتي بتصميم مألوف، لكن مع تحسينات ملحوظة، وسوف يتوفر الهاتف في أسواق بعينها حول العالم.

ويحافظ الهاتف على تصميم مشابه لسابقه ZenFone 11 Ultra، مع بعض التعديلات في منطقة الكاميرات الخلفية، ويتميز الهاتف بجوانب مستوية مع شاشة مسطحة، وثقب مركزي للكاميرا الأمامية. وأما أزرار التشغيل والتحكم في الصوت، فهي تقع جميعها على الجانب الأيمن من الهاتف.

ويعتمد هاتف ZenFone 12 Ultra على تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو كبير، إذ يمكنه تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت أو دون اتصال بالخدمات السحابية، وذلك بفضل معالج Snapdragon 8 Elite القوي.

ومن مزايا الذكاء الاصطناعي التي يقدّمها الهاتف إمكانية تحويل الصوت إلى نصوص، وتلخيص المقالات والمستندات، والترجمة الفورية للمكالمات باللغات المدعومة، ودعم ميزة Circle to Search للبحث الذكي.

ويضم الهاتف شاشة قياسها 6.78 إنشات من نوع LTPO AMOLED بدقة قدرها +Full HD، وهي تدعم معدل تحديث متغيرًا حتى 120 هرتزًا في أثناء الاستخدام العادي، ويمكن أن يرتفع إلى 144 هرتزًا عند تشغيل الألعاب.

ويأتي الجهاز ببطارية سعتها 5,500 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 65 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 15 واطًا، لكنه لا يدعم معيار Qi2 الجديد.

ويضم الهاتف 3 كاميرات خلفية، منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل ومستشعر Sony LYT-700، بالإضافة إلى كاميرا مكبرة بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 3 مرات، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل وبزاوية التقاط تصل إلى 120 درجة، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف ZenFone 12 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite، إلى جانب ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، وهي الأسود والأخضر والأبيض، وسيكون متاحًا في أوروبا وهونغ كونغ وتايوان وبعض الدول الأخرى بسعر يبلغ 1100 يورو.