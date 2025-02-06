OpenAI تطرق أبواب أبوظبي بحثًا عن تمويل ضخم

يخطط سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، لزيارة أبوظبي خلال أيامٍ لإجراء محادثات مع شركة MGX الاستثمارية، وفقًا لما صرّحت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز الأمريكية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي OpenAI إلى جمع نحو 40 مليار دولار لدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ مشروعها الطموح “بوابة النجوم Stargate” الذي أعلنه ترامب حديثًا عقب توليه الرئاسة، وهو مشروع ضخم مشترك بين OpenAI وأوراكل وسوفت بانك يركز على إنشاء مراكز بيانات كُبرى للذكاء الاصطناعي باستثمارات قدرها 100 مليار دولار، ترتفع إلى 500 مليار دولار خلال 4 سنوات.

وساهمت شركة MGX في جولة التمويل السابقة لـ OpenAI بنحو 6.6 مليارات دولار في أكتوبر الماضي، وهي تُعد من الشركات البارزة في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، إذ استثمرت في شركات أخرى مثل شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI المملوكة لإيلون ماسك.

وتأتي زيارة ألتمان لأبوظبي بعد جولة آسيوية مكثفة، إذ أعلن يوم الاثنين شراكة جديدة مع مجموعة “سوفت بانك” اليابانية لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي، والتقى وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي أشوين فايشناو لمناقشة خطط الهند لإنشاء منظومة منخفضة التكلفة للذكاء الاصطناعي.

وتواجه OpenAI منافسة شرسة في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء من الشركات الأمريكية نفسها وفي مقدمتها جوجل وميتا، بالإضافة إلى شركات ناشئة مثل أنثروبيك و xAI، فضلًا عن الشركات الصينية مثل DeepSeek التي قدّمت حديثًا نماذج متطورة بموارد محدودة وبأسعار تنافسية.

وتسعى الإمارات إلى أن تكون رائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي، وتقود جهود الدولة في هذا المجال شركات مثل G42 و MGX، بدعم من صندوق الثروة السيادي “مبادلة” الذي يزيد حجم أعماله واستثماراته على 300 مليار دولار.