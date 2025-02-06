ChatGPT يتيح البحث عبر الإنترنت دون الحاجة إلى حساب

أعلنت OpenAI إتاحة ميزة البحث عبر الإنترنت ChatGPT Search للجميع دون الحاجة إلى إنشاء حساب أو تسجيل الدخول، في خطوة توسّع من نطاق استخدام الأداة بعد أن كانت متاحة فقط لأصحاب الاشتراكات المأجورة ثم أصحاب الحسابات المجانية بحلول نهاية العام الماضي.

وبحسب OpenAI، ستوفر الأداة تجربة بحث سريعة ومباشرة، إذ يمكن للمستخدمين الحصول على إجابات آنية مع روابط للمصادر ذات الصلة بها، تمامًا كما هو الحال عند استخدام ChatGPT بحساب مُسجّل، ويمكن تفعيل البحث يدويًا عبر زر “البحث Search” أسفل شريط الإدخال لضمان الحصول على أحدث المعلومات من الإنترنت، ويمكن الوصول إلى خاصية البحث مباشرةً عبر الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط.

وتُعد هذه الخطوة تحديًا واضحًا لهيمنة جوجل في مجال البحث، لكن OpenAI تبدو حاليًا أكثر تركيزًا على منافسة المنصات الناشئة مثل DeepSeek.

يُذكر أن الشركة قد أطلقت حديثًا نموذج ذكاء اصطناعي جديد للتفكير المتأني قبل سرد الإجابات باسم o3-mini، كما قدّمت أداة البحث العميق Deep Research في ChatGPT لتحليل المعلومات وتقديمها بطريقة متطورة.

ومن جهة أخرى، تعمل جوجل على تطوير محرك البحث الخاص بها بوتيرة متسارعة ردًا على تلك التغييرات الأخيرة التي أحدثتها OpenAI، فقد أضافت سابقًا ميزة نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُسمى AI Overviews إلى محرك بحثها، كما أعلنت أيضًا أداة مماثلة للبحث العميق عبر الإنترنت ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي Gemini.