وداعًا للروابط الزرقاء.. جوجل تخطط لتغييرات جذرية في محرك البحث في 2025

كشف ساندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، عن خطط طموحة لجعل محرك بحثها الشهير أكثر ذكاءً، مشيرًا إلى أن عام 2025 سيكون من أكبر الأعوام من ناحية ابتكارات البحث.

وجاء ذلك خلال الإعلان الأخير للنتائج المالية الخاصة بالشركة، إذ تحدّث بيتشاي عن رحلة الذكاء الاصطناعي التي بدأتها جوجل بميزة “مطالعات البحث بالذكاء الاصطناعي AI Overviews“، التي غيّرت طريقة تقديم المعلومات للمستخدمين.

وأوضح بيتشاي أن جوجل تعمل على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي من شركتها الفرعية DeepMind في محرك البحث، مما يجعله أشبه بمساعد شخصي ذكي قادر على تصفح الإنترنت، وتحليل الصفحات، وتقديم إجابات دقيقة، بدلًا من مجرد عرض 10 روابط زرقاء كما هو مُعتاد.

مشروع Astra

أشار بيتشاي إلى أن مشروع Astra، وهو نظام ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط من DeepMind، قد يؤدي دورًا رئيسيًا في هذه التحولات. ويتميز هذا المشروع المنتظر بقدرته على تحليل مقاطع الفيديو، والصور الحية، والرد على الأسئلة المتعلقة بها في الوقت الفعلي، مما قد يمهد الطريق لاستخدامه في أجهزة مثل النظارات الذكية المستقبلية التي تطوّرها جوجل.

أداة البحث العميق Deep Research

وإلى جانب مشروع Astra، تحدّث بيتشاي عن أداة البحث العميق Gemini Deep Research القادرة على توليد تقارير بحثية عميقة خلال دقائق، وهو ما قد يغير جذريًا طريقة استخدام البحث في جوجل، إذ يصبح بالإمكان أتمتة عمليات البحث المعقدة التي تتطلب عادةً وقتًا وجهدًا من المستخدمين.

وأشار بيتشاي أيضًا إلى مشروع Mariner، وهو نظام ذكاء اصطناعي آخر يمكنه تصفح الويب تلقائيًا، وتنفيذ المهام، مما يقلل الحاجة إلى التنقل يدويًا بين المواقع المختلفة للحصول على المعلومات.

تحسينات جديدة رغم الانتقادات السابقة

وتعرضت جوجل لانتقادات واسعة عند إطلاقها ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي AI Overviews، إذ ظهرت نتائج بحث غير دقيقة، مثل نصيحة بتناول الصخور أو وضع الغراء على البيتزا. ومع ذلك، تؤكد الشركة أنها مستمرة بتحسين النظام، وتطوير تجربة البحث الذكي.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد المنافسة مع ChatGPT من OpenAI، الذي أصبح من أكثر المنتجات استخدامًا عبر الإنترنت.

ولا تكتفي جوجل بتطوير روبوت الدردشة Gemini، بل تسعى أيضًا إلى إدماج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في محرك البحث، مما قد يغير شكل البحث عبر الإنترنت خلال السنوات القادمة.